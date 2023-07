Retarus wurde 1992 gegründet - damals noch als Lotus-Partner. Der IT-Dienstleiter vertrieb die damals noch nicht zu IBM gehörende cc:Mail-Lösung an Unternehmenskunden. Schon bald begannen die Münchner eigene Software zu entwickeln, sie konzentrierten sich von Anfang an auf das Erstellen Lösungen zur sicheren E-Mail-Kommunikation, waren - und sind es immer noch - im Segment "Integration von Geschäftsprozessen" mit dem EDI-Standard aktiv.

Zu den bisherigen Retarus-Resellern zählen unter anderem Unternehmen wie Accenture, Atos, All for One, Cancom und NTT Data. Die nun mit Bechtle abgeschlossene Vertriebspartnerschaft erstreckt sich auf den gesamten DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) und Benelux (Belgien, Niederlande und Luxemburg). Die Zusammenarbeit mit Bechtle soll ausgebaut werden, in Kürze sollen auch die Retarus Integration and Automation Services das Bechtle-Portfolio ergänzen.

Gemeinsam mit Bechtle möchte Retarus noch mehr Kunden die eigenen sicheren Kommunikationslösungen anbieten. Eigener Aussage zur Folge erfüllen diese Produkte "alle gängigen Branchenstandards" hinsichtlich Datenschutz und Compliance, sie sind DSGVO-konform. Alle Kundendaten werde nur in selbstbetriebenen, auditierbaren Rechenzentren in Europa verarbeitet.

Retarus-Gründer Martin Hager freut sich, mit Bechle einen der erfolgreichsten IT-Dienstleister Europas an seiner Seite zu haben: "Wir teilen die gleichen Werte, unsere Enterprise-Messaging-Lösungen sind sicher, zu 100 Prozent DSGVO-konform, einfach implementierbar und unterstützen Unternehmen bei der Digitalisierung und Cloudifizierung."

Auch Mathias Schick, Bereichsleiter Solution und Practice Management Security bei Bechtle, begrüßt die neue Kooperation "Mit Retarus haben wir einen weiteren deutschen Partner mit langjähriger Expertise im Enterprise-Messaging-Bereich für uns gewonnen." Ersten gemeinsame Kundenprojekte wurden bereits in Angriff genommen.

Mehr zu Bechtle finden Sie hier:

Schwarz IT

Wie der Name zustande kam

In Frankreich

In Neu-Ulm

In den Niederlanden