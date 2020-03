Managed und Cloud- Services gelten als das Allheilmittel für das kommende Business der Systemhäuser. Doch sind die hiesigen IT-Dienstleister bereits soweit? "Nein", meint Stefan Mende, Head of BUSYMOUSE NEXT bei BUSYMOUSE Business Systems.

Seiner Meinung nach haben Systemhäuser hier zu Lande noch mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. In dem Video-Interview gibt Mende handfeste Ratschläge, was klassische Systemhäuser nun über Bord werfen sollten, um sich in der Konkurrenz mit den neu auf den Markt kommenden IT-Dienstleistern zu behaupten zu. "Systemhäuser müssen mit den unterschiedlichen Cloud-Landschaften zurechtkommen und sie orchestrieren", fordert der BUSYMOUSE NEXT-Chef.