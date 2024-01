Nicht weniger als eine neue Ära will der Festplattenhersteller Seagate mit dem Launch der Plattform Mozaic 3+ einläuten. Bereits jetzt sei es damit möglich, die Flächendichte pro Scheibe auf über 3 TByte zu erhöhen. In den kommenden Jahren will Seagate die Dichte noch weiter auf bis zu 4 oder gar 5 TByte pro Scheibe erhöhen. Erst vor wenigen Monaten hatte der Hersteller eine Exos-HDD mit 24 TByte vorgestellt.

30 TByte sollen nur der Anfang sein

Erstes konkretes Ergebnis von Mozaic 3+ ist ein neues Flaggschiff für die Exos-Serie von Seagate mit rund 30 TByte Speicherkapazität. Diese HDDs sollen noch in diesem Quartal "in großen Stückzahlen" an Hyperscale-Cloud-Kunden ausgeliefert werden.

Die neuen Laufwerke können die in den Rechenzentren nach Angaben des Herstellers oft noch vorhandenen herkömmlichen PMR-Laufwerke (Perpendicular Magnetic Recording) mit meist je 16 TByte Größe ersetzen. Auf einen Schlag könne so die Speicherkapazität bei gleichem Platzbedarf nahezu verdoppelt werden.

Gleichzeitig sinke der Stromverbrauch pro TByte um bis zu 40 Prozent. Außerdem würde sich durch einen Einsatz der neuen Platten der gebundene Kohlenstoff pro TByte um bis zu 55 Prozent reduzieren lassen, was den Kunden dabei helfe, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen.

"Seagate ist der weltweit einzige Festplattenhersteller, der eine Flächendichte von 3 TByte pro Scheibe erreicht und 5 TByte in Aussicht hat", kommentiert Dave Mosley, CEO von Seagate. Mozaic 3+ basiert auf Heat Assisted Magnetic Recording Technologie (HAMR), verwendet aber ähnliche Materialkomponenten wie die PMR-Technik. Nach Angaben von Seagate bestehe bereits jetzt eine starke Nachfrage bei Data-Center-Kunden nach den neuen Festplatten.