Für die Veranstaltungsreihe unter dem Motto "SecDays - Lift Off" hat Securepoint vom 4. bis 14. Juli 2023 neun ungewöhnliche Veranstaltungsorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz gebucht."Unter dem Motto 'Lift Off' begleiten wir unsere Partner mit der Roadshow in das neue Normal der IT-Sicherheit - auf Augenhöhe und nah am Channel", sagt Geschäftsführer René Hofmann.

Dabei setzt das Unternehmen auch auf enge Zusammenarbeit mit anderen deutschen Anbietern. Als Mitaussteller sind auf der Roadshow daher Servereye, Starface und Wortmann vertreten. "Die Mehrwerte solcher Kooperationen werden auf den SecDays mit Blick auf Branchen und Märkte, die besonders in Bewegung sind, fokussiert", verspricht der Organisator. Außerdem werde man Tipps dazu geben, wie Dienstleister "mit kombinierten Security-Maßnahmen auch in unsicheren Zeiten maximale Sicherheit schaffen, zuverlässige Einnahmen generieren und insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen umsetzbar bleiben."

Auf der Agenda stehen neben Demos und Impulsvorträgen jeweils auch eine Abendveranstaltung mit Essen, Getränken und Zeit zum intensiven Austausch. Die Roadshow startet im Kongresszentrum Dortmund (4. Juli.). Weitere Stationen sind die Pyramide Mainz (5. Juli), im Citygolf Stuttgart (6. Juli). Es folgen mit der Pyramide Palmgar Obergösgen (7. Juli) und dem Hotel Ploberger in Wels (10. Juli) Termine in der Schweiz und Österreich. Bevor es dann über das "Korns" in Nürnberg (11. Juli), die Schiffswerft Laubegast Dresden (12. Juli) und das Seminarschiff Berlin (13. Juli) in die Securepoint-Heimatstadt Lüneburg (14. Juli) geht. Detaillierte Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden interessierte Reseller hier.

