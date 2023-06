Der Begriff Nachhaltigkeit an sich ist kein in sich geschlossenes System mit fest definierten Werten, sondern kann je nach Kontext und Umfeld neu interpretiert, unterschiedlich bewertet und für die langfristige Betrachtung differenziert betrachtet werden. Das Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit, das ökonomische, ökologische und soziale Ziele (ESG) berücksichtigt ist ein interessanter Theorieansatz auf verschiedenen Ebenen.

SEO für nachhaltige Unternehmen - Tipps

Der Begriff Nachhaltigkeit ist kein in sich geschlossenes System mit fest definierten Werten, sondern kann je nach Kontext und Umfeld neu interpretiert, unterschiedlich bewertet und für die langfristige Betrachtung differenziert betrachtet werden. Das Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit, das ökonomische, ökologische und soziale Ziele berücksichtigt ist ein interessanter Theorieansatz auf verschiedenen Ebenen.

Redet man im digitalen Marketingbereich von nachhaltiger Suchmaschinenoptimierung oder allgemein von Strategien für eine nachhaltige Entwicklung, fällt der Blickpunkt auf einen anderen Kontext. Hier fallen zwar auch unterschiedliche Auslegungen und Meinungen. Doch letztendlich verfolgen Vertreter der nachhaltigen Suchmaschinenoptimierung das gleiche Ziel, was bei der Strategieentwicklung für nachhaltige Unternehmen verknüpft werden kann. Zunächst sollte aber ein erster Erklärungsansatz geliefert werden, was nachhaltiges SEO bedeutet und inwiefern das Nachhaltigkeitsprinzip auch auf Kunden übertragen werden kann.

Was bedeutet nachhaltiges SEO?

Redet man von nachhaltiger Suchmaschinenoptimierung, fällt der Fokus vielmehr auf einen prozessorientierten, strategischen Ansatz mit dem Ziel, mit geeigneten Maßnahmen die Suchmaschinenergebnisse so zu beeinflussen, dass ein dauerhafter Erfolg durch eine erhöhte Sichtbarkeit garantiert wird. Die Ziele in der Suchmaschinenoptimierung unterscheiden auf den verschiedenen Webseiten.

Mehr Traffic für eine Websites zu generieren ist weniger das Ziel, sondern vielmehr ein erstrebenswerter Status, um die individuellen Ziele zu erreichen. Zu den klassischen Zielen gehört eine Mindestzahl an Leads, mehr Umsatz, mehr Buchungen, Anmeldungen, mehr Downloads, Anrufe oder Bestellungen im Online-Shop.

In der Suchmaschinenoptimierung reden wir von nachhaltigen Maßnahmen, wenn Dienstleister im Bereich des Digitalen Marketings sauf Maßnahmen setzen, die dauerhaft effizient sind. Schließlich herrschen in der alltäglichen Praxis immer wieder zweifelhafte Methoden auf, um bewusst die Rankings zu manipulieren, die entgegen den Richtlinien der Suchmaschinen sind.

Ein Beispiel sind automatisiert erstellte Seiten, die durch gecrawlte Seiten und durch geklaute Inhalte im Netz und durch Umschreiben, Übersetzen künstlich in die Masse gebaut werden, um Traffic zu generieren oder darüber Links zu verkaufen. Diese haben keinen Mehrwert und dienen anderen Zwecken, die nachweislich keinen Mehrwert für den Nutzer schaffen. SEO-Marketing für nachhaltige Unternehmen erfordert andere Disziplinen, die weggehen von der schablonenartigen Vorgehensweise nach Schema F.

Wie sieht eine nachhaltige SEO-Strategie für nachhaltige Unternehmen aus?

Auch in nachhaltigen Unternehmen sind langfristig effiziente Strategien, die ökonomische, umwelttechnische und soziale Faktoren berücksichtigen von hoher Bedeutung und gehen auch einher mit den Zielsetzungen einer nachhaltigen Strategie in der Suchmaschinenoptimierung. Jedes Unternehmen hat seinen eigene Alleinstellungsmerkmale, um seine Produkte und Service deutlich hervorzuheben.

Dementsprechend können nachhaltige Strategien in Bezug auf die digitalen Marketingprozesse unterschiedlich für nachhaltige Unternehmen ausfallen. Im folgenden Abschnitt werden entlang der wichtigsten Kernbereich der Suchmaschinenoptimierung der Nachhaltigkeitsaspekt anhand einiger Beispiel beschrieben.

Gute Rankings sind nur für eine erhöhte Anzahl an Zugriffen relevant. User, die Ergebnisse auf der obersten Position sehen, entwickeln ein Vertrauen in die Inhalte. Fatal wäre dann ein größerer Absprung nach kurzer Verweildauer.

Hier sind deshalb allgemeine Tipps, worauf im Digital Marketing geachtet werden sollte.

Eine Auswahl wichtiger SEO-Kernbereiche für nachhaltige Unternehmen

In der Suchmaschinenoptimierung gibt es weitere 200 Punkte, die für die organischen Suchergebnisse berücksichtigt werden sollten. Diese lassen sich meist den großen Teilbereichen Technik, Inhalt und Backlink-Prozess unterordnen. Auf diese Kernbereiche soll hier eingegangen werden.

Technische Optimierung für eine CO 2 -neutrale Websie

Eine Website gilt als CO 2 -neutral, wenn sie durch gezielte technische Optimierung den Energieverbrauch und die CO 2 -Emissionen auf niedriges Maß niedrig hält. Auf diese Weise sind Webseiten nicht nur hinsichtlich der Ladezeit gut aufgestellt. Auch das Vertrauen der User und der Suchmaschinen ist groß. Technisch gut aufgestellte Seiten bieten selbst gute Grundvoraussetzungen, um für die gewünschten Suchbegriffe in absehbarer Zeit ganz oben in den Rankings zu stehen.

Bei einem simplen Webseitenprojekten kann der Fokus auf möglichst wenig Ressourcen wie Bilder oder Videos sowie der Vermeidung von Baukastensystemen fallen. Ein größeres Unternehmen sollte für die Webseiten auf die Expertise von Webentwicklern und IT-lern zurückgreifen, damit die Seite langfristig ALS CO 2 -neutrale Webseite angesehen wird.

Content-Optimierung für nachhaltige Unternehmen

Die Inhalte einer Seite bestimmen auch die Richtung, mit denen einen Unternehmen langfristig sich in den Köpfen der User positioniert. Bei Themen wie Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein ist eine feinfühligere Herangehensweise von besonderer Bedeutung. Die Themenwahl ist bei Inhalten rund um die Nachhaltig sehr vielfältig.

Dennoch ist eine klar ausgearbeitete SEO-Strategie mit klarem Fokus auf die zu rankenden Suchbegriffe enorm wichtig.

Ein kurzer Blick auf das Themencluster rund um Nachhaltigkeit gibt aber schon erste Einblick, was saisonal gesucht wird. Im Shopping Bereich gehören Themen rund um Mode und Geschenke zu den Begriffen, die aktuell gesucht werden. Das Suchvolumen ist ein statistischer Wert für die Suchabfrage nach einem Begriff im Monat. Dieser kann in der Realität aber anders ausfallen. Ein User gibt bei Google längere Suchphrasen, Long Term Begriffe sowie Fragen ein, um das beste Ergebnis zu erhalten.

Für ein nachhaltiges Unternehmen sollten die Themen klar sein. Kostenlose Tools wie der Keyword Planner von Google Ads geben anhand von Zahlen wie Suchvolumen und Wettbewerb erste Orientierungswerte, an denen man sich im ersten Schritt orientieren kann. Für eine junge Seiten ist es auch empfehlenswert, erstmal mit sogenannten Long Term Begriffen, die aus mehreren Suchbegriffen bestehen und geringere Suchvolumen aufweisen, die Texte zu optimieren. Mit diesen Begriffen kann auf absehbarere Zeit die Seite auf die erste Seite optimiert werden.

Nachhaltiger Linkaufbau für nachhaltige Unternehmen

Das Thema Nachhaltigkeit steht bei Magazinen, Blogs und relevanten Partnerseiten im Fokus. Nachhaltiger Linkaufbau spielt eine wichtige Rolle, damit eine Seite langfristig ohne größere Schwankungen in den Rankings online sichtbar wird. Nach wie vor werden zweifelhafte Methoden wie Linktausch oder Linkkauf betrieben, die gegen die Richtlinien verstoßen. Die Manipulation von Rankings durch Black Hat SEO-Links wird dann so praktiziert, dass in einem Artikel scheinbar eine Empfehlung vom Webmaster durch Verlinkung auf eine andere Webseite erfolgt. Nach außen sieht es so aus, als ob der Webmaster freiwillig auf eine andere Seite verweist, da der Content selbst kein Werbetext ist und zur Erhaltung der Natürlichkeit auf Kennzeichnung wie "Sponsored", "Werbung" oder ähnliches verzichtet wird.

Laut den Google-Richtlinien sollten auch Links mit dem Attribut "nofollow" oder "sponsored" versehen sein. Dadurch haben sie in der Regel keine rankingbeeinflussende Wirkung. Da das Ziel aber die Rankingbeeinflussung ist, verzichten Linkkäufer auf diese beiden Kennzeichnungen in der Hoffnung, dass die eigene Seite profitiert. Fällt dieser systematische Linkkauf in den Radar von Google, kann die Seite abgestraft werden.

Wenn Webseiten sich ihre Backlinks aber verdienen, indem sie gute Inhalte schreiben und deswegen durch Verlinkung weiterempfohlen werden, hat das einen nachhaltigeren Effekt.

Unterscheidet sich SEO-Marketing für nachhaltiger Unternehmen stark von der klassischen Suchmaschinenoptimierung?

Die Instrumente in der Suchmaschinenoptimierung erfolgen nach bestimmten Vorgehensweisen. Dennoch können methodische Vorgehensweisen unterschiedlich ausfallen. Das Thema Nachhaltigkeit sollte in der Redaktion gut durchdacht, besprochen und in einem Strategieplan festgehalten werden. Zudem ist die Suchintention für die jeweiligen Texte und generell für die zu behandelnden Themencluster sehr vielfältig.

Fehlerhafte Texte mit falschen Daten oder Angaben können fatal sein, weswegen redaktionelle Texte nach SEO-Kriterien in erster Linie unternehmensintern aus der eigenen Redaktion vorgegeben wird. Zudem ist SEO keine geschlossene Wissenschaft. SEO verändert sich stetig, erfindet sich immer wieder neu und die bestehenden Marktgegebenheiten mit Google als Monopolist kann in zehn Jahren nicht mit hoher Sicherheit garantiert werden.



