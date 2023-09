Beim RRM-Spezialisten Servereye hat man offensichtlich noch viel vor: "Gemeinsam hoch hinaus" hatte man sich als Motto für den Partnertag in Eppelborn ausgesucht. 150 Partner aus dem ganzen Bundesgebiet waren dem Ruf gefolgt.

Geschäftsführer Michael Krämer, Dominik Carl und Vertriebsleiter Stefan Klüner konnten mit dem gesamten Servereye-Team die Gäste im Kultur- und Kongresszentrum "Big Eppel" begrüßen. Der Partnertag stand dabei ganz im Zeichen der Interaktion zwischen den Partnern, den Hersteller-Partnern und Servereye. "Wir sind sehr glücklich über den Erfolg unseres Partnertages. Es ist uns ein Anliegen, unseren Partnern einen inspirierenden und informativen Tag zu bieten, an dem sie sich vernetzen, weiterbilden und motivieren können", erklärt Klüner. Man betrachte die Partner nicht nur als Kunden, sondern als Teil der Servereye-Familie.

Im Angriffsmodus

Neben einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm bestehend aus verschiedenen Workshops und Vorträgen, hatten Teilnehmer die Möglichkeit, sich neben brandaktuellen Servereye-Themen auch über Innovationen der Hersteller-Partnern Enginsight, NetworkBox, Securepoint und Abat+ zu informieren und live mit diesen in den Austausch zu gehen.

Vergangenes Jahr hatte Servereye die Entwicklung umstrukturiert. Nun kann der Eppelborner RMM-Anbieter eine Reihe an neuen Features anbieten, die das Alltagsleben eines Systemhauses deutlich erleichtern soll: "Der Partnertag hat gezeigt, dass wir wieder hungrig und im Angriffsmodus sind. Durch den intensiven Austausch mit unseren Partnern und den vielen gemeinsamen Events, sind wir wieder näher an den Partnern dran und liefern schrittweise Resultate unserer gemeinsamen Roadmap", meint Patrick Schmidt, Abteilungsleitung Entwicklung. Auch im Hinblick auf das Team sei man nun wir wieder so aufgestellt, um weiter Gas geben können. "So können sich unsere Partner nicht nur heute und morgen, sondern auch zukünftig auf uns verlassen", versichert Schmidt.

Hoch hinaus im Saarland

Für zwei der Besucher hatten die Gastgeben noch noch eine ganz besondere Überraschung parat: Für zwei glückliche Gewinner der Servereye Heißluftballonfahrt-Verlosung wurde das Motto "Gemeinsam hoch hinaus" wortwörtlich zur Realität - am selben Abend noch durften diese ihre Fahrt antreten und im Herzen des Saarlandes ein unvergessliches Abenteuer hoch über den Wolken erleben.

Abgerundet wurde der Tag mit einem gemütlichen Grillbuffet in der Abendlocation Stellwerk 13 in Eppelborn. Bei leckerem Essen, kühlen Getränken und ausgelassener Stimmung konnten die Teilnehmer den Tag in entspannter Atmosphäre ausklingen lassen.

