Sysob hat mit Fortra einen Spezialisten für Cybersecurity und Automatisierungssoftware neu im Portfolio. Fortra hieß bis November 2022 HelpSystems und ist unter diesem Namen (noch) bekannter - hatte allerdings auch einen überschaubaren Channel-Fokus. Die stärkere Hinwendung zum Channel begann allerdings schon kurz vor der Umbenennung. Ein äußeres Zeichen dafür: Im Sommer 2022 holte das Unternehmen Philipp Krueger als Cybersecurity Partner Manager für die DACH-Region an Bord.

Krueger verantwortet seitdem den Ausbau und das Management des Channel-Ökosystems für die E-Mail-Lösungen der Marken Agari und Clearswift, die Lösungen für sicheren Managed File Transfer GoAnywhere, Globalscape und FileCatalyst sowie die unter den Marken Boldon James, Digital Guardian, Titus und Vera vertriebenen Datenschutzlösungen.

Dazu kann er auf das Anfang 2022 gestartete Channel-Programm zurückgreifen. Das richtet sich an Referral-Partner, VARs, MSP/MSSP und soll auch die Zusammenarbeit mit strategischen Allianz- und OEM-Partnern sowie Distributionspartnern fördern. Zu letzteren gehört jetzt auch Sysob. Ersten Kontakt mit den Kunden des VADs knüpfte das Fortra-Team auf dessen Hausmesse "Gipfeltreffen" im Juni.

Was hinter Fortra steckt

Vor der Umbenennung in Fortra hat sich HelpSystems zu einem Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern, Niederlassungen in 18 Ländern und weltweit über 30.000 Kunden entwickelt. Außerdem verlagerte es seinen Schwerpunkt auf Cybersecurity und Automatisierung und baute ein umfangreiches Portfolio in den Bereichen Data Security, Infrastructure Protection und Managed Security Services auf. Die Umbenennung sollte ach dabei helfen, das stark angewachsene Security-Portfolio künftig unter einer Marke, mit einer übergeordneten Strategie und von einem Anbieter im Markt zu positionieren - also den Schritt weg von Bauchladen, zum wohlgeordneten Portfolio zu gehen.

Zum aktuellen Fortra-Portfolio gehören neben einigen hierzulande bislang eher unbekannten Software- und Service-Anbieter auch Namen, die im deutschen Channel schon bekannt sind, aber nach der Übernahme durch HelpSystems vorübergehend abtauchten. Konket sind es unter anderem Alert Logic, Digital Guardian, Cobalt Strike, Tripwire, Digital Defense, Terranova Security, Clearswift, Agari, PhishLabs, Core Security, GoAnywhere, Boldon James und Titus. Außerdem unterhält Fortra ein 350 Mitarbeiter starkes Team, das sich mit Bedrohungsforschung und -analyse sowie der Optimierung von Software und Diensten für die Kunden beschäftigt.

Mehr zum Thema

6. Sysob-Gipfeltreffen im Juni 2023

Sysob nimmt Forescout ins Portfolio

Sysob nimmt HID Global ins Portfolio

Sysob Excellence Award 2022