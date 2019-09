Jedes Jahr befragt ein Marktforschungsunternehmen im Auftrag von ChannelPartner Fachhändler und Systemhäuser zur Qualität ihrer Zusammenarbeit mit ihren Lieferanten - den Herstellern und Distributoren. Dieses Jahr wurde das international agierende und in der IT-Branche exzellent vernetzte Marktforschungsunternehmen Context mit dieser Aufgabe betraut.

Die Ergebnisse diese Context-Umfrage bilden die Basis für die Ermittlung der Channel-freundlichsten Hersteller und Distributoren. Die Besten unter ihnen werden wir am 30. Januar 2020 in München mit den Channel Excellence-Awards auszeichnen - in insgesamt sechs Distributions- und 14 Hersteller-Kategorien.

Unter den 980 Fachhändlern und Systemhäusern, die an der diesjährigem Channel Excellence-Umfrage von Context teilgenommen haben, haben wir attraktive Preise verlost. Der Hauptpreis, ein iPad der neuesten Generation, ging an die Systag GmbH. Werner Theis, Gründer und Chef dieses Systemhauses, nutzt von nun an das iPad für den Vertrieb. Er hat darauf bereits das eigene Produkt "SYSTAGfiles" installiert, um darauf die eigenen Angebote im Bereich sichere mobile Umgebungen Kunden präsentieren zu können.

Gegründet wurden die Systag GmbH 1988 von Werner Theis und seiner Frau Karin gemeinsam. 1995 nahm das Systemhaus aus in Metzingen erste Projekte im Bereich Enterprise Mobility in Angriff. Da ging es um die sichere Anbindung von Endgeräten und App-Entwicklung. Seit 2004 beschäftigt sich das Unternehmen mit sicheren mobilen Umgebungen. In diesem Marktsegment arbeitet die Systag GmbH unter anderem mit BlackBerry und MobileIron. Zudem engagiert sich das Systemhaus aktiv in der Förderung von Frauen in der IT. Die Hälfte der Mitarbeiter insgesamt und die Mehrheit des Führungsteam sind bei Systag weiblich.

