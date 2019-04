Die Technogroup IT-Service GmbH hat den polnischen TPM-Anbieter CPU Service Spólka z o.o. übernommen. "Mit dieser Akquisition treiben wir die Internationalisierung voran", sagt Dr. Ralf Dingeldein, CEO von Technogroup. "Neben Deutschland, Österreich, der Schweiz und Benelux können wir unsere Services nun auch in Polen direkt anbieten."

Technogroup hat rund 100.000 Systeme in Wartung und bietet seinen ca. 4.700 Kunden mit über 50 Servicestützpunkten und 18 strategischen Logistik-Stützpunkten hohe Qualität und Flexibilität. Das 1990 gegründete Unternehmen befindet sich auf Wachstumskurs. Neben klassischer Wartung vertrauen viele Firmen auf Technogroup als zentralen Ansprechpartner rund um ihr Rechenzentrum - vom Aufbau der Systeme über Installationen, Monitoring, Erweiterungen bis zum Umzug oder Entsorgung.

CPU Service ist seit 1991 auf dem Markt und hat seinen Hauptsitz in Warschau sowie eine Niederlassung in der Nähe der schlesischen Bezirkshauptstadt Kattowitz. CPU erbringt mit 16 Mitarbeitern Service in Polen und über Partner in benachbarten Ländern. Zu Kunden von CPU Service gehören namhafte Unternehmen und Organisationen verschiedener Größen und Branchen.

Die beiden Unternehmen arbeiten bereits als Partner seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. Arkadiusz Maryniak, Geschäftsführer von CPU Service, freut sich mit Technogroup Teil eines TPM-Marktführers zu sein: "Zusammen wollen wir aus Polen heraus den wachsenden Markt in Osteuropa ausbauen, um noch näher an den Kunden zu sein."

Technogroup ist der Marktführer für Third-Party Maintenance (TPM) in der DACH-Region. Das Unternehmen bietet aus einer Hand Service-, Dienstleistungs- und Consultingangebote für alle entscheidenden IT-Systeme in Rechenzentren. Die umfassenden Servicepakete helfen, Hardwareausfälle zu vermeiden, zu beheben und die Nutzungsdauer von IT-Systemen für Unternehmen verschiedener Branchen kostengünstig zu verlängern. Zu den zusätzlichen Services gehören unter anderem Administrationsdienste, Monitoring, Installation, Systemumzüge, Änderungen und Updates sowie Recycling von Altsystemen.

ank des umfassenden Know-hows und der langjährigen Branchenerfahrung bietet Technogroup eine professionelle Herangehensweise bei hohem Service-Level und reduzierten Kosten. Als eines der ersten Unternehmen im Markt ist Technogroup in den Bereichen Qualitätsmanagement, Umweltmanagement und Informationssicherheit gemäß den ISO-Normen zertifiziert. (dpa/rw)