Bereits kurz nach der Bekanntgabe seines Weggangs bei Nfon wurde Thomas Muschalla mit Jobangeboten überhäuft: "Ich hätte - ohne dass ich mich beworben hätte - bei fünf Cloud-TK-Anbietern anfangen können", sagte der ex-Nfon-Manager zu ChannelPartner. Entschieden hat er sich schließlich für Gamma, wo er Anfang 2024 eine Stelle als Sales Director antreten wird.

Als Sales Director wird sich Muschalla sowohl um die Bestandspartner auch als um neu zu gewinnende Reseller kümmern. "Was reine TK-Häuser betrifft, da ist Gamma bereits gut aufgestellt", meint Muschalla. Er sucht allerdings noch IT-Systemhäuser, die sich dem Thema "Voice" widmen wollen, auch weil viele Chefs der reinen TK-Systemintegratoren sich dem Rentenalter nähern und kein Nachfolger in Sicht ist.

Mit den "Operator Connect"-Funktionen in Microsoft Teams sei die Anbindung der Telefonie an die beliebte UCC-Anwendung relativ einfach, diese Aufgabe könnten IT-Systemhäuser im Microsoft-Umfeld leicht in Angriff nehmen, so Muschallas Vorstellung.

Derartige Ideen kommen beim Gamma-Management gut an: "Wenn ein Mann wie Thomas Muschalla sich für uns entscheidet, ist das auch eine Auszeichnung für uns, er ist der Baustein, den wir gesucht haben und wir sind überzeugt davon, dass er uns noch weiter nach vorne bringt", sagt etwa Gerben Wijbenga, Gamma CEO für Zentral- und Nordeuropa."

Muschalla blickt auf eine 23-jährige Berufserfahrung in der der Telekommunikationsbranche und im Vertrieb. Zuletzt war er über acht Jahre lang beim Münchner Cloud-Tk-Anbieter Nfon und später noch auch als Geschäftsführer der Nfon-Tochter Deutsche Telefon Standard tätig. Davor arbeitete der Manager neuneinhalb Jahre im Vertrieb von Vodafon Deutschlan und über vier Jahre als Key Acount Manager bei dem Carrier Colt.

Im Mai 2020 wurde der bundesweit tätige Telekommunikationsanbieter HFO Telecom Teil der Telefongesellschaft Gamma, im Frühjahr 2022 verschwand dann der Markennamen HFO Telecom komplett.



