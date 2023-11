Zum 1. Januar 2024 wird Andreas Wesselmann als Chief Technology Officer (CTO) und Vorstandsmitglied bei der Nfon AG seine Tätigkeit aufnehmen. Wesselmann ist unmittelbar nach seinem Studium der Mathematik und Informatik 1987 bei SAP eingestiegen - zuerst als Softwareentwickler und zuletzt als Mitglied des SAP Global Leadership Teams in der Position als Senior Vice President, SAP HANA Database & Analytics. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in einem internationalen Arbeitsumfeld konnte Wesselmann wiederholt zeigen, wie man Innovationen in skalierbare Geschäftsmodelle überführt und bestehende Cloud-Softwarelösungen verlässlich und ökonomisch ausbaut.

Aus diesem Grund übernimmt er bei NFon nicht nur die Rolle des CTOs sondern auch die des zweiten Vorstands neben dem CEO Patrik Heider. Mit dieser personelle Neuausrichtung möchte der Cloud-TK-Anbieter endlich profitabel werden, dabei aber die eigene technologische Innovationskraft nicht aus den Augen verlieren. "Es sind genau diese zwei Bereiche, die mich antreiben und ich kann es kaum erwarten, endlich meine Erfahrung bei Nfon gewinnbringend einzusetzen", schart Wesselmann schon mit den Hufen.

Nfon-CEO Heider begründet seine Wahl: "Ich freue mich außerordentlich, dass wir die vakante Position des CTO mit einer sehr kompetenten und erfahrenen Führungspersönlichkeit besetzen konnten". Und offenbar stimmt auch die Chemie: "Für die vor uns liegende Aufgabe, Technologie, Produkt und Vertrieb in Einklang zu bringen, ist ein enges Miteinander im Vorstand essenziell. Unsere Zusammenarbeit wird auf ehrlichem und transparentem Austausch basieren", so Heider weiter.

"Unsere Reise als europäischer Cloud-Telefonie-Anbieter ist von kontinuierlichem Wachstum und großartigen Pionierleistungen geprägt", meint der Nfon-CEO. "Unser Produktportfolio verbindet Verlässlichkeit und Skalierbarkeit mit Innovationskraft, und unser neues Führungsteam lebt diesen neuen Spirit. Wir sind in einer noch nie dagewesenen Aufbruchstimmung!"



Mehr zu Nfon:

