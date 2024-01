Thorsten Eckert hat bei Claroty als Regional Vice President Sales Central die Verantwortung für den Vertrieb in der DACH-Region übernommen. Eckert kommt von Netskope, wo er als Regional Sales Director DACH tätig war. Insgesamt verfügt er über 25-jährige Erfahrung in den Bereichen IT, Cybersecurity und Infrastruktur. Während dieser Zeit war er unter andeem sechs Jahre Mitglied des deutschen Management-Teams bei VMware, bei Splunk und Zscaler.

"Claroty ist zwar noch ein recht junges Unternehmen, verfügt aber bereits über eine große Marktdurchdringung und ist so längst den Kinderschuhen entwachsen", sagt Eckert. "Ich bin davon überzeugt, gemeinsam mit dem hervorragenden Team viel bewegen zu können und den nächsten Schritt in unserer Entwicklung zu nehmen." Dazu plant Eckert, Er das Team gezielt zu verstärken sowie die Channel-Partnerschaften auszubauen und zu vertiefen.

Eckert weiter: "Mit der zunehmenden Digitalisierung in nahezu allen Branchen wachsen IT und OT (Betriebstechnik) immer mehr zusammen. Diese Konvergenz zum erweiterten Internet der Dinge (XIoT) bietet Unternehmen zahlreiche ökonomische und organisatorische Vorteile. Gleichzeitig eröffnet sie jedoch auch Cyber-Risiken, denen sich CISOs immer stärker bewusst werden - gerade im Hinblick auf die die zunehmende Bedrohungslage und die im Herbst in Kraft tretende NIS-2".

