Mit den "Best Partner"-Auszeichnungen ehrt Trend Micro die Leistungen der erflgreichste deutschen Reseller und Distributoren im abgelaufenen Jahr. 2020 hat der japanische IT-Sicherheitsanbieter Awards in vier unterschiedlichen Kategorien verliehen.

Den Preis des besten Trend Micro-Distributors in Deutschland 2019 konnte die Westcon Group Germany GmbH entgegennehmen. Als besten deutschen Partner 2019 hat der Security-Spezialist die Bechtle Logistik & Service GmbH ausgezeichnet.

Das freut natürlich Mathias Schick, Head of Solution & Practice Management Security bei Bechtle: "Nachdem wir bereits 2019 zu einem von nur drei Trend Micro Platinum Partnern in Deutschland gekürt wurden, freuen wir uns sehr, nun auch die höchste Auszeichnung als Bester Partner 2019 entgegennehmen zu dürfen. Sie ist ein Resultat des strategischen Fokus, den wir auf unsere Zusammenarbeit mit Trend Micro legen. Auch in Zukunft werden wir unsere Partnerschaft weiter ausbauen, unter anderem in den Bereichen Hybrid Cloud, KRITIS & Public Sector sowie mit einem vollumfänglichen Ansatz als Managed Security Service Provider (MSSP). Wir freuen uns auf weitere spannende Projekte und Herausforderungen."

Bester technischer Trend Micro-Partner 2019 wurde die Networkers AG. Den Award des "Rising Stars 2019" konnte die Atos Information Technology GmbH entgegennehmen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden die Awards 2020 leider nicht persönlich überreicht. Die feierliche Übergabe der Awards fand im Rahmen einer gemeinsamen Videokonferenz mit ausgezeichneten Partnern und dem Channel-Team von Trend Micro statt.

Christina Decker, Head of Channel and Alliances bei Trend Micro Deutschland, freut sich, dass sie so engagierte und leistungsstarke Partner an ihrer Seite hat: "Unsere Partner sind für uns unerlässlich und ermöglichen unseren Erfolg erst. Mit den Channel Awards möchten wir unsere Anerkennung und Dankbarkeit dafür zum Ausdruck bringen."