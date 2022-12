Jeroen Hoogland hat schon einige Stationen in seiner Karriere hinter sich. Er war bei Unternehmen wie Philips und GP Industries tätig war, bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Unterhaltungselektronikbranche mit. Unter anderem arbeitete er in Hongkong und in Stockholm, sowohl im Premiumsegment als auch im preisgünstigerem Produktbereich, das man bei Trust "Value-for-Money-Geschäft" nennt.

Nun soll der Manager als CEO bei den Niederländern eine "internationale Handelsperspektive" einbringen. Hoogland hat sich vorgenommen einen "One-Trust-Teamgeist" zu schaffen und neue Möglichkeiten für das Wachstum des Trust-Geschäfts zu definieren.

Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks

Bei dem Peripherieanbieter hat man sowohl im Privatkundensegment als auch bei Geschäftskunden Wachstumspotenzial erkannt. "Trust blickt auf eine langjährige Geschichte zurück, auf die wir stolz sein können. Ich freue mich darauf, mit dem Trust-Team zusammenzuarbeiten, um eine großartige Zukunft für das Unternehmen aufzubauen", bekräftigt der neue Chef.

Dafür hat Trust "neue Produkte in der Pipeline", Zudem soll auch den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens in Bezug auf Produkte, Verpackungen und Betriebsabläufe zu reduziert werden.

Für das Geschäft hierzulande ist seit dem Frühjahr 2022 der Schweizer Gabriel Restaino als Managing Director DACH verantwortlich. Er löste Murat Ünol ab, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verließ (ChannelPartner berichtete).

