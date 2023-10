TXOne Networks erweitert sein Team in der DACH-Region mit Mirco Kloss. Als Business Development Director wird er sich Kloss wird damit beschäftigen, neue Märkte und Kundenbedürfnisse zu identifizieren, um anschließend eine Strategie zu entwickeln, diese umzusetzen und seine Kollegen bei der Entwicklung des Channels unterstützen. Dabei kann er auf einer kürzlich geschlossenen Distributionsvereinbarung mit Infinigate aufbauen. Kloss berichtet an Klaus Stolper, Sales Director DACH, Christophe Strauven, Vice President Europe und CEO Terence Liu.

Kloss ist seit mehr als 20 Jahren in der IT-Branche tätig. Unter anderem verantwortete er bei Check Point Software den Aufbau des Threat Prevention Business in Zentraleuropa. Zuletzt verantwortete er bei Fortinet den Auf- und Ausbau Geschäfts mit Security im Bereich Operational Technology (OT/IoT) in der DACH-Region.

"Unsere OT-Sicherheitslösungen bestehend aus Security Inspection, Endpoint Protection und Network Defence sind die nächste und dringend benötigte Evolutionsstufe zur Absicherung der IT/OT Konvergenz", wirbt Kloss für seinen aktuellen Arbeitgeber.

Als Ziele bei TXOne Networks formuliert er: "Ich will unseren Kunden helfen, ihre Maschinen und Anlagen zuverlässig zu schützen, damit die Firmen zukunftssicher aufgestellt sind. Außerdem soll OT-Sicherheit in jedem digitalen Projekt und jeder Ausschreibung verpflichtend eingehalten werden. Daneben will ich dafür sorgen, dass wir immer die aktuellen Trends im Blick haben, um auf Bedrohungen und Marktentwicklungen reagieren zu können."

TXOne Networks ging 2018 aus einem Joint Venture von Trend Micro und Moxa hervor. Chef der neuen, vom Security-Anbieter zusammen mit dem auf Industrieautomation spezialisierten Unternehmen gegründeten Firma wurde damals bereits Terence Liu . Er war zuvor Vice President bei Trend Micro und früher CEO bei Broadweb, einem 2013 von den Japanern übernommenen Anbieter von Netzwerk-Security.

