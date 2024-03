Auf dieser Position ist Northe die Migration von HR-Daten und Prozessen der Natuvion-Kunden auf die SAP-Plattform S/4HANA verantwortlich. Damit möchte die Natuvion GmbH ihre Kunden bei der digitalen Modernisierung unterstützen und agiert eigenem Verständnis nach als digitales Umzugsunternehmen. Dabei werden aber keine Möbelstücke bewegt, sondern geschäftskritische Daten und Prozesse der Kunden - von einer technologischen Plattform auf eine andere. Northe ist nun für die damit zusammenhängenden HR-Projekte zuständig.

Natuvion hat sich auf Kunden der öffentlichen Hand und dem Gesundheitswesen, auf Energieversorger und Fertiger spezialisiert. Seit 2022 ist das Unternehmen Teil des SAP-Beratungshauses NTT DATA Business Solutions. Der IT-Dienstleister aus Walldorf arbeitet auch mit Resellern, Technologie- und Implementierungspartnern zusammen.

Niels Northe, der neu gewonnene Head of Human Capital Management (HCM) bei Natuvion, hat das Studium der Medizinischen Informatik an der Universität Heidelberg erfolgreich abgeschlossen. 2007 stieg er als Software Engineer bei dem Medizintechnik-Unternehmen BrainLAB ins Berufsleben ein. Es folgten Karriereschritte in der ABAP-Entwicklung und SAP-Beratung bei verschiedenen IT-Consulting Unternehmen, unter anderem bei Kiwi Consulting, TDS IT und Logica. 2012 heuerte Northe als Teamleiter SAP-Entwicklung International bei der Lidl Stiftung an. In der Schwarz Gruppe hatte er unterschiedliche Führungspositionen inne und sammelte weitreichende Erfahrungen - auch im Bereich SAP SuccessFactors, HCM und Cloud-Integration.

Seine neue Aufgabe bei Natuvion geht Northe voller Zuversicht an: "In der internationalen SAP-Landschaft ist Natuvion eine bekannte Marke. Das Unternehmen ist jung. dynamisch und hat einen starken Konzern im Hintergrund. Ich kann helfen, die HCM-Transformation in den Unternehmen erfolgreich voranzutreiben und umzusetzen. "

Patric Dahse, Gründer und CEO von Natuvion, freut sich, mit Niels Northe einen ausgewiesenen Experten an Bord geholt zu haben: "Die Personalabteilungen müssen seit Jahren viele Veränderungen bewältigen - eine davon ist die Migration auf SAP S/4HANA. Niels wird unseren Kunden an dieser Stelle mit seiner Erfahrung zur Seite stehen."



