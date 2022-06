Veritas Technologies will sich in Deutschland personell breiter aufstellen. Dazu ernennt es mit Ralf Baumann einen Country Manager. Er tritt hierzulande die Nachfolge von Eric Waltert an, der als Regional Vice President die Geschäfte in der DACH-Region leitete. Waltert wechselte kürzlich als Vice President der Region EMEA Central zu Hitachi Vantara.

Seine Aufgaben bei Veritas wurden nun auf mehrere Schultern verteilt. In Deutschland übernimmt sie Ralf Baumann. In Österreich und der Schweiz ist Ralf Damerau als Country Manager Alps tätig und damit das Pendant zu Ralf Baumann in Deutschland. Damerau kam bereits im Oktober 2020 zu Veritas und verantwortete zunächst das Geschäft in der Schweiz. Frühere Stationen seiner Karriere waren bei Dell, IBM und Fujitsu.

» CP print kostenlos ChannelPartner print liefern wir Ihnen frei Haus. In 9 Ausgaben pro Jahr finden Sie Analysen, Marktübersichten, Kommentare und Best Practices zu Themen wie Distribution, Modern Workplace, Digitalisierung, Business Software, Security, Cloud und Managed Services. Jetzt kostenlos bestellen!

Das Unternehmen stellt sich mit der Ernennung von Baumann also spezifischer für die einzelnen Regionen auf. Dazu passt auch, dass der Personalstamm im Bereich Enterprise Sales um rund 25 Prozent erweitert wird. Konkrete Zahlen nennt der Hersteller hier nicht. Neu besetzt werden sollen Stellen in den Bereichen Vertrieb, Beratung und technischer Support.

"Die stärkere Fokussierung auf den wichtigen deutschen Markt wird uns helfen, unsere Wachstumsstrategie weiter voranzutreiben und den Nutzen für unsere Kunden und Partner noch schneller als bisher zu steigern", sagt Baumann. "Unternehmen stehen vor der Herausforderung zunehmend komplexer werdender hybrider IT-Landschaften. Wir begegnen dieser Herausforderung mit einem erweiterten Team, das sie mit technischen und kreativen Fähigkeiten unterstützt und ihnen den Weg der digitalen Transformation ebnet."

Baumann war zuletzt Manager Enterprise Sales Germany bei Pure Storage. Davor arbeitete er für Citrix, zunächst als Director Cloud Networking Central and Eastern Europe, dann als Director Named Accounts für Süddeutschland. Frühere Stationen in der Storage-Branche waren bei Dell als Country Manager Germany for Converged Platform Solution Division (VCE-Produkte) sowie fünf Jahre bei EMC, dort zuletzt als Sales Manager für Baden-Württemberg. Auch vier Jahre als Enterprise Account Manager bei NetApp gehören zu seinen Berufserfahrungen.

Mehr zum Thema

Veritas will Cloud-Backups besser vor Ransomware schützen

Veritas holt Geoff Greenlaw als Channel-Chef für Europa

weitere Personalmeldungen