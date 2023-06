Circle8 vermittelt IT-Fachkräfte an gewerbliche Endkunden. Über eine Suchmaske kann der Interessent seine Branche, seinen Standort und die gewünschte Spezialisierung des IT-Mitarbeiters angeben, zum Beispiel Datenbankexperte, Spezialist für Geschäftsprozessanalyse, Business Intelligence- oder Cloud-Architekt, Experte für Cybersecurity, Systemmanagement und noch viel mehr.

Seit 1986 bis heute hat Circle8 (früher unter den Namen IT-Staffing Grouep agierend) schon die niederländischen IT-Dienstleister Kwiik, People for Office, FixedToday und Seven Stars sowie mit der Schweizer Swisslinx AG übernommen. Nun kam mit Königstein das erste Beratungshaus aus Deutschland dazu.

Dieses ist seit bereits 1984 am Markt tätig, und wohl auch deswegen listet der IT-Dienstleister Kenntnisse zu Netzwerkbetriebssystemen wie Unix, Novell, z/OS und BS2000 auf seiner Website auf. Außerdem verfügt Königstein eigenen Angaben zur Folge über Spezialisten für Programmiersprachen wie Cobol, C++, PL/1 und Assembler. Man arbeitet dort mit Kunden aus so unterschiedlichen Branchen wie Automobil- und Maschinenbau, Chemie/Pharma, Energieversorgung, Fluglinien, Versicherungen und anderen zusammen. Dabei überlässt das Beratungshaus auch Mal eigene Mitarbeiter dem Kunden ganz oder teilweise (Arbeitnehmerüberlassung).

Mit dem Anschluss an Circle8 möchte Königstein Beratung ihren Kunden mehr Optionen bieten, was das Fachpersonal betrifft, insbesondere im SAP-Umfeld. Über die finanziellen Details dieses Deals gaben beide Unternehmen keine Auskunft, nur so viel: Köngistein-Gesellschafter Holger Königstein bleibt auch künftig als Geschäftsführer zentraler Ansprechpartner für seine Kunden.

Und er freut sich bereits auf seine künftige Tätigkeit unter dem Dach der Circle8 Group: "Die sich rasant entwickelnde Digitalisierung und IT-Modernisierung, einschließlich Cloud-Transformation, Cyber- und Informationssicherheit, Datenanalyse, KI und Robotik, stellen eine immer größere Herausforderung dar", so der bisherige Königstein-CEO.

Mike Korenvaar vom Schweizer Finanzinvestor Axiom Partners, dem Circle8 gehört, ist überzeugt, mit dem Kauf von Königstein, das Richtige getan zu haben: "Das ist der absolute 'Shooting Star' auf dem deutschen IT-Markt. Mit seinem vielfältigen Projektportfolio und hervorragendem Ruf ist dieses Unternehmen eine großartige Ergänzung unserer Gruppe", so Korenvaar weiter.

Internationale Akquisitionen in Europa - wie die von Königstein und Swisslinkx - stehen für Circle8 nun im Fokus der weiteren Expansionsstrategie.



