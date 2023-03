Der Virtualisierungsanbieter VMware hat neue Versionen seiner Lösungen Workspace One und App Volumes vorgestellt. Insbesondere hat der Hersteller nach eigenen Angaben sowohl die Leistung als auch die Skalierbarkeit erhöht und zugleich den Verwaltungsaufwand reduziert. Unterm Strich verspricht VMware, wie bereits im November des vergangenen Jahres, mehr Automatisierung und eine schnellere Modernisierung hybrider Umgebungen.

Verbesserte Effizienz

Man sei davon überzeugt, "dass Automatisierung auf Basis von Data Science die betriebliche Effizienz verbessern und gleichzeitig die IT-Belegschaft verändern kann", so Shankar Iyer, Senior Vice President und General Manager für den Bereich End-User Computing bei VMware.

Die Performance bei der Bereitstellung von Ressourcen für Anwendungen und Profile konnte VMware nach eigenen Angaben um das bis zu zehnfache steigern. Außerdem seien die Ladezeiten der Konsole verbessert worden. Dank einer modularen Architektur könne man zudem für schnellere Entwicklungen und eine höhere Produktzuverlässigkeit sorgen.

Dazu kommen neue Plattformdienste wie der Workspace One Freestyle Orchestrator und Desired State Management, ein Low-Code und automatisiertes Toolkit für die Bereiche Endpunktmanagement, Sicherheit und Benutzererfahrung. In Zukunft sollen vereinheitlichte Freestyle-Orchestrator-Canvas veraltete Automatisierungen ersetzen.

Darüber hinaus bietet VMware in Zukunft Apps-on-Demand für veröffentlichte Anwendungen an. Das werde den Managementaufwand reduzieren und die Infrastrukturkosten für herkömmliche Bereitstellungen senken. Der erweiterte Workspace One Marketplace ist zudem jetzt allgemein verfügbar, teilte VMware mit.