Systemhäuser befinden sich gerade mitten im oft schmerzhaften Transformationsprozess zum "Trusted Avdisor". Welche Erfahrungen sie dabei gesammelt haben, darüber berichten zahlreiche Systemhaus-Chefs persönlich auf dem 15. Systemhauskongress "CHANCEN" am 28.-29. August in Düsseldorf.

Der Kongress thematisiert außerdem die wichtigsten technologischen Trends und Entwicklungen, beispielsweise in den Bereichen KI, Modern Work, IoT, Security, auf die sich IT-Dienstleister einstellen müssen, weil sich die Anforderungen der Kunden radikal verändern werden. Deshalb widmet sich der diesjährige Kongress vor allem dem Wandel der Beziehungen zwischen IT-Dienstleister und Kunde. "Shape your customers' journey!" lautet denn auch das Motto des Events.

In den insgesamt fast 40 interaktiven Sessions - Panels, Bar Camps, Best Practices und Workshops - zeigen die Experten an konkreten Beispielen auf, wie IT-Dienstleister diese Customer Journey erfolgreich mitgestalten und auch ihr eigenes Unternehmen für diese Reise fit machen können. Die Keynotes geben einen umfassenden Überblick über kommende Trends.

Continental-CDO berichtet über seine customer's journey

Die Continental AG (Conti) zählt zu jenen Unternehmen, die sich in den vergangenen Jahren radikal transformiert haben. Welche Rolle IT-Dienstleister bei dieser Transformation spielten und was Conti von IT-Partnern auf ihrem erwartet, schildert Harald Schirmer (Manager Digital Transformation & Change TMOD, Continental AG) in seiner Eröffnungskeynote.

Er sagt: "VUCA ist heute! Im Rahmen der digitalen Transformation steht vieles auf dem Prüfstand! Sind unsere Methoden, Partnerschaften, Erwartungen und Lösungen geeignet für unsere Herausforderungen?" Am Beispiel eines jüngsten globalen Conti-Projekts wird er konkrete Beispiele geben, warum sein Unternehmen klassische Dienstleistungen und Beratung nicht mehr gebucht hat - und wie eine gemeinsame neue (Arbeits-)Welt gestaltet werden könnte, in der wir wirklich leben wollen.

Panel: Transformation & Change Management im Systemhaus

Die Frage, was sich in der Zusammenarbeit von Kunde und IT-Dienstleister künftig verändern muss, diskutieren wir anschließend aus der Perspektive der Systemhäuser im Panel mit:

Martin Hörhammer (Vorstand / CEO, Medialine EuroTrade AG), Markus Hoffmann (Geschäftsstellenleiter Nord/West, SVA System Vertrieb Alexander GmbH), Dr. Bernhard Kirchmair (CDO, VINCI Energies Deutschland), Dirk Lieder (Geschäftsführer, CONET Solutions GmbH), Andreas Rother (Geschäftsführender Gesellschafter, ahd GmbH & Co. KG) und Prof. Rudi Aunkofer (Director iSCM Institute), der zur Diskussion auch neueste Erkenntnisse aus Wissenschaft und Marktforschung einbringen wird.

Die globale Perspektive

Prof. Dr. Isabell M. Welpe (Chair for Strategy and Organization, Technical University of Munich, TUM School of Management) knüpft in Ihrer Keynote an der Schnittstelle von Kunde und IT-Dienstleister an und beleuchtet diese Beziezung unter einer globalen und technologischer Zukunftsperspektive: Disruption 3K - Kunden, Kooperation und Kreativität: Wie müssen sich Systemhäuser strategisch positionieren, um zu überleben?

Sie sagt: "Für Systemhäuser wird es für die Zukunft darauf ankommen, den fokussierten Umgang mit Nutzern und Kunden, die Fähigkeit zur unternehmensübergreifenden Kooperation und das Schaffen von Voraussetzungen und Bedingungen für Kreativität und Innovation erfolgreich zu gestalten." Ihr Vortrag zeigt sowohl den internatioanlen Forschungsstand als auch internationale Beispiele aus der Unternehmenspraxis.

Die Innenperspektiven

Welche Konsequenzen haben diese Entwicklungen nun für das eigene Systemhaus, für den MSP, den CSP - für jeden IT-Dienstleister? Der erfahrene Berater und Impulsgeber Olaf Kaiser wird sich in seiner Keynote einen besonders sensiblen Unternehmensbereich vorknöpfen: Die Vertriebsorganisation. Unter dem Aspekt: "Wachsen ohne Superstars: Das Ende der klassischen Vertriebsorganisation ist der Anfang neuen Umsatzes"

Kaiser beschreibt, warum die bisherige Strategie "Verkaufs-Superstars" zu holen und aufzubauen eine Sackgasse ist und wie Sie mit einer modernen Vertriebsorganisation und wirksamen Prozessen wesentlich mehr erreichen. Tschüss 'Chaka ich bin der Größte' - Willkommen 'Was kann ich für Dich tun'.

Bar Camps und Workshops zu Key-Themen

Teilnehmer können sich in Bar Camps und Workshops intensiver mit den zentralen Kernthemen für die eigenen Unternehmen befassen. Zur Wahl stehen diese Themen:

Wie werden Techniker im Systemhaus zu Verkäufern? mit den Themenpaten: Kristin Dethloff (Trainerin, Business Coach, Moderatorin, UBEGA GmbH) und Holger Kämmerer (Geschäftsführer ATD GmbH)

M&A im Systemhaus-Markt: Erfahrungsaustausch über Erfolgsfaktoren und Show-Stopper beim Kauf und Verkauf von Systemhäusern

Das M&A-Geschehen im Systemhaus-Markt bewegt sich im Spannungsfeld von Konsolidierung und Digitalisierung. Eigentümer mit dem Ziel der Nachfolgeplanung treffen auf eine Vielzahl von wachstumsorientierten Investoren aus unterschiedlichen Branchen. Um in diesem dynamischen Markt den richtigen Partner zu finden, sollte man die Motivationstreiber der jeweiligen Player sowie die Erfolgsfaktoren und Show-Stopper für M&A-Transaktionen kennen. Genau hier setzt der Erfahrungsaustausch im Rahmen des Bar Camps mit Ralf Heib, Geschäftsführer, match.IT GmbH

Maze Runners: Das AI Labyrinth. Was macht man mit AI? Und was macht AI mit meinem Systemhaus?

Deep Thought sagte einst, "42" sei die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Heute scheint es eher "37" zu sein. Unter dieser Prämisse wollen wir uns der Frage nähern, wie man den Schritt zur "AI Company" machen kann, und ob man damit wirklich die Lizenz zum Gelddrucken hat oder ob es doch einiges zu beachten gilt. Mit den Themenpaten: Dennis Maier (AI-Research & Software Development) und Andreas Hoinisch (Solution Sales Expert), beide CAIRO AG - Mitglied der Accas-Group

Modern Workplace braucht Change Management

Die Arbeitswelt verändert sich. Wie werden wir zukünftig Arbeiten? Was wird dafür benötigt und wie betrifft uns Systemhäuser diese Veränderung? Zu Beginn des Bar Camps stellt Alexander Eggers in seinem Impulsvortrag die kulturellen Veränderungen dar und zeigt auf, was Systemhäuser tun können, um an dieser Veränderung zu partizipieren. Der Informations- und Kommunikationshub Microsoft Teams aus dem Office 365 Portfolio stellt aus Eggers Sicht einen zentralen Aspekt für die Zukunft der Arbeit dar. Mit Themenpate: Alexander Eggers (Geschäftsführer, epc GmbH)

Effizienzsteigerung und Marketingoutsourcing in Zeiten des Personalmangels

Sehr viele kleine und mittelständische Systemhäuser stehen vor der Herausforderung geeignetes und bezahlbares Personal zu finden. Hier setzen wir an: Wir unterstützen unsere Systemhauspartner im Marketing und Vertrieb - egal ob es sich um klassische Infrastruktur-Lösungen oder um neue Managed Service Leistungen handelt.

Im Barcamp erarbeiten wir erarbeiten zusammen mit den Teilnehmern drei IT-Service-Dienstleistungen. Wir definieren die einzelnen Leistungsschritte, die Kundenvorteile und die vertriebliche Argumentation. Aus den Ergebnissen gestalten wir Print-Vorlagen, die wir den Teilnehmern im Nachgang zu schicken. Die Teilnehmer erhalten Vorlagen, die sie direkt vertrieblich einsetzen können. Themenpaten: Larissa Velte (Teamleitung, IT-SERVICE.NETWORK) und André Vogtschmidt (Marketingleiter, SYNAXON AG)

War of Talents - und wie ein Personaler hier helfen kann

Das Thema Fachkräftemangel treibt derzeit alle Unternehmer um. Carsten Vossel, selbst Inhaber eines IT Unternehmens, gibt im Workshop seine Erfahrungen über die Entwicklung des eigenen Personalprozesses weiter. Dabei geht es nicht nur um die Frage: "Wie bekomme ich neue Mitarbeiter?", sondern auch um Führungskultur, die Stellendefinition und den Bewerbungsprozess. Workshop-Leiter: Carsten Vossel (Geschäftsführer CCVossel GmbH)

Geschäftsmodelle mit IoT im Industrie & Energiesektor. Wie man seinen Kunden hilft, Geschäftsmodelle zu digitalisieren, disruptieren und transformieren

Aus der Kopplung von IT und IoT entstehen für IT-Dienstleister neue Geschäftsmöglichkeiten. Doch die Hürden sind vielfältig: Wie gewinnt man den Produktionsleiter für ein solches Projekt? Wie bekommt man den IT-Leiter und den Produktionsleiter an einen Tisch? Wie überzeugt man weitere Entscheidungsträger? Timo Ross, Geschäftsführer des Service Providers für Machine-to-Maschine-Lösungen mdex, schildert, an Projektbeispielen, wie dieser Einstieg gelingt und warum sich "Deep Packet Inspection" als Türöffner in alle Unternehmensbereiche des Kunden bewährt hat. Workshop-Leiter: Timo Ross (Geschäftsführer, mdex AG)

Agil im Development kann jeder. Aber agil auf Unternehmensebene? So funktioniert es

Agile Führungsmethoden in Kombination mit klassischen und modernen Tools bodenständig interpretiert. Jürgen Gut von der IT-On.NET Süd und Paula Brandt berichten aus der Praxis:

- Wie die IT-ON.NET Süd mit der Go for the 100®-Methode harte betriebswirtschaftliche Ziele erreicht hat

- Wie Selbststeuerung der Mitarbeiter bei der Zielerreichung eingeführt wird

- Wie Tools wie Wandboard und O365-Addons die Zielerreichung unterstützen.

Workshop-Leiter: Paula Brandt (Go for the 100-Beratung) und Jürgen Gut (Geschläftführer IT-On.NET Süd GmbH)

Alle Referenten des 15. Systemhauskongresses CHANCEN

Mit Zuversicht in die Zukunft

Ein Highlihgt, das jedem Teilnehmer helfen wird, Neues freudig anzupacken, ist die Keynote von Prof. Jens Weidner (Speaker, Management-Trainer, Aggressionsexperte & Optimist!): "Optimismus - warum manche weiter kommen als andere". In seiner Keynote lernen Sie nicht nur die Erfolgshaltung kennen und lieben! Auch der Vortrag selbst wird sie begeistern - ganz ohne Chaka - dafür viel Entertainment!

Auszeichnung der kundenfreundlichsten Systemhäuser

Einen weiteren Höhepunkt des Systemhauskongresses bildet die Verleihung der "Bestes Systemhaus 2019"-Awards an die kundenfreundlichsten Systemhäuser Deutschlands. Grundlage für diese Bewertung ist eine bereits beendete Umfrage unter den Kunden der Systemhäuser. In einer weiteren Umfrage unter den Systemhäusern erfuhren wir, welche Sorgen und Nöte die IT-Dienstleister derzeit quälen, wie sie ihre aktuelle wirtschaftliche Lage einschätzen, ob sie neue Mitarbeiter einstellen und womit sie sich 2020 beschäftigen wollen.

