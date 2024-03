Meiner persönlichen "Mut-mach"-Liste mit Quartals- und Jahreszahlen von IT-Dienstleistern konnte ich diese Woche Adesso hinzufügen. Und Kollege Ronald Wiltscheck nahm von den Treffen von Synaxon und der CompTIA Community nicht nur viel Aufbruchsstimmung, sondern auch viele interessante und zukunftsweisende Eindrücke. Die hat er für Euch übersichtlich in diesen Beiträgen zusammengefasst:

https://www.channelpartner.de/a/ki-die-4-tage-woche-und-aussichten-auf-2030,3617859

https://www.channelpartner.de/a/bericht-vom-3-comptia-community-treffen,3617846

Einen Neuanfang wagen will auch Frank Eismann, der Anfang des Jahres gewählte Vorstand von Büroring. Mit der Annäherung an die winwin Office Network AG und einem Wachstumsprogramm für die angeschlossenen Mitgliedsunternehmen sowie einem Programm zur Gewinnung neuer Mitgliedsunternehmen will Eismann eine "neue Büroring" schaffen. Aktuelle werden die Pläne von Vorstand und Aufsichtsrat besprochen. Wo es hingehen soll, hat Kollege Matthias Hell hier zusammengefasst:

https://www.channelpartner.de/a/neu-vorstand-eismann-will-bueroring-umkrempeln,3617866

Neuland betritt Agnes Heftberger. Sie wird die nächste Chefin von Microsoft Deutschland. Die Medien wurden nicht müde darauf hinzuweisen, dass Heftberger nach Sabine Bendiek und Marianne Janik schon die dritte Frau ist, die diesen Posten besetzt. Aus meiner Sicht viel spannender ist jedoch die Frage, wie der Kulturwechsel von IBM zu Microsoft klappt. Denn dass Frauen auch Chef können, wissen wir ja inzwischen alle, oder?

https://www.channelpartner.de/a/agnes-heftberger-wird-deutschland-chefin-bei-microsoft,3617858

Auch in der Distribution hört man das Gras wachsen - wenn man das so sagen darf. Der alte Fujitsu-Weggefährte Bytec hat sich nach dem Ausstieg von Fujitsu aus dem Client-Geschäft in Europa neu orientiert. Neben Lenovo-Produkten gehört nun das HP-Angebot aus dem Client-Bereich zum Portfolio. Wandel im Handel funktioniert also.

https://www.channelpartner.de/a/bytec-vertreibt-hps-client-hardware,3617842

Zum Wandel gehört es aber nicht nur, Neues zu machen, sondern auch Bewährtes fortzuführen - es dabei jedoch an neue Anforderungen anzupassen. Das hat Also mit der Shop-Lösung "myStore" getan. Die gibt es immerhin schon seit 2005, sie ist also schon volljährig. Da kann man sich dann schon mal einen neuen Look und ein paar zusätzliche Fähigkeiten gönnen.

https://www.channelpartner.de/a/also-startet-neue-version-von-mystore,3617854

Zukunftsfähigkeit ist auch bei Siewert & Kau in Bergheim ein Thema. Kennzahlen für einen Distributor sind nicht zuletzt Logistik- und Bürofläche. Die sind wichtig und aussagekräftig - alleine aber ziemlich "90er Jahre". Gut in die Zeit passt dagegen, dass die neuen Hallen nicht nur Tausende neuer IT-Komponenten beherbergen können, sondern sich auf dem Dach auch Solarflächen mit einer Gesamtleistung von 2,3 Megawatt befinden. Statt bisher 50 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge gibt es nun 190 Wallboxen für Dienstwagen. Und dass Wärmepumpen auch in der Logistik funktionieren, stellt das Unternehmen nebenbei auch noch unter Beweis.

https://www.channelpartner.de/a/siewert-und-kau-vollendet-hallenneubau,3617857

Allmählich näher rückt der Termin, an dem die Vorgaben aus dem "Barrierefreiheitsstärkungsgesetz" umgesetzt sein müssen. Noch nie davon gehört? Dann wird es Zeit und ist im Gastbeitrag der Expertin und Buchautorin Gabriele Horcher die beste Gelegenheit, sich zu informieren, was das Gesetz für IT-Dienstleister bedeutet - aber auch, welche Geschäftschancen diese Vorgabe ihnen eröffnet.

https://www.channelpartner.de/a/das-barrierefreiheitsstaerkungsgesetz-bringt-it-dienstleistern-zusaetzliches-umsatzpotential,3617191

Apropos Termin: Noch mehr Aufbruch und Zukunft für MSPs, CSPs und IT-Dienstleister gibt es am 17. und 18. April 2024 in München. Dann tauchen wir bei unserer Veranstaltung c.m.c. mit Euch unter anderem in die faszinierende Fusion von KI und Cloud ein. Mit MSPs und Technologiepartnern loten wir gemeinsam aus, wie MSPs von diesen Entwicklungen profitieren und wo die Stolpersteine liegen.

Ingo Lücker (ITleague) setzt mit seiner Eröffnungs-Keynote "Die KI-Revolution: Neugestaltung der IT-Dienstleistungslandschaft (nicht nur durch ChatGPT) - Überleben und Florieren in der Ära der Künstlichen Intelligenz" den Auftakt. Praktischer Erfahrungen teilt Christian Malzacher (Bechtle): Er leitet die Einführung und den Einsatz von Copilot bei 5.000 Mitarbeitern im Bechtle-Konzern. Bei c.m.c. wird er live darüber berichten.

Silvio Kleesattel und Helmut Weiss (Skaylink) nehmen die nächste Evolutionsstufe für MSPs und ISVs unter die Lupe - wertvolle Einblicke gepaart mit praktischen Tipps, die MSPs helfen, Kunden in der Daten und KI-getriebenen Zukunft zu unterstützen. Seid dabei und meldet Euch am besten jetzt gleich an: https://events.channelpartner.de/channel-meets-cloud/

Wenn das erledigt ist, könnt ihr das Notebook zuklappen, das Smartphone auf Flugmodus schalten und Euch am langen Oster-Wochenende so richtig schön entspannen. Ich wünsche schönes Wetter, friedliche Feiertage und vergesst am Sonntag nicht, die Uhr umzustellen. Außerdem schließe mich der altbekannten Forderung von Oliver Kahn nach "mehr Eiern" an - nicht nur an Ostern, sondern für die Begegnung mit der Zukunft insgesamt.