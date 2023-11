Wenn man - wie ich gerade - drei Wochen im Urlaub war, und das auch noch außerhalb Europas, dann gewinnt man einen gewissen Abstand zum Geschehen hier zu Lande. Dennoch gibt es auch in Mexiko gewisse Parallelen zu den Gegebenheiten in Deutschland - etwa das Allerheiligenfest. Dieses begeht man in Deutschland auf unterschiedliche Art und Weise - etwa als so genannte "Gräber-Rallye" in Bayern oder in Form der Allerheiligenkirmes im westfälischen Soest:

Im Mexiko feiert man den Día de Muertos gleich eine ganze Woche lang - es ist eine Mischung auch Karneval/Fasching/Fasnacht, Allerheiligen, Kirmes und Jahrmarkt - wirklich sehenswert!

Und wenn man dann in Cancun/Mexiko unkompliziert auscheckt, pünktlich abfliegt und auch auf die Minute genau nach Fahrplan in Frankfurt landet, trifft einen die deutsche Realität hart - etwa die zweieinhalbstündige Wartezeit auf das Gepäck, selten habe ich so viele Leute am Gepäckband kennengelernt! Dabei war Deutschland mal Logistik-Weltmeister.

Apropos Logistik: Mit dem endlich erhaltenen Gepäck ging es dann mit bangen Erwartungen Richtung Fernbahnhof am Frankfurter Flughafen - es war ja Streik angesagt. Doch hier wurde ich angenehm überrascht: Die Strecke FFM Flughafen - München wurde von der Deutschen Bahn im Stundenrhythmus bedient. Möglich machten dies die in der guten Gewerkschaft EVG organisierten Bahn-Mitarbeiter. Währender der entspannten Fahrt nach München (3:09 Std.) in einem halbleeren Zug, hatte ich einigen Gelegenheit, mich mit den netten in der EVG organisierten Bahn-Mitarbeitern zu unterhalten. Sie brachten kein Verständnis für den Streik der Kollegen aus der Konkurrenzgewerkschaft GDL auf. Vielleicht sollte die Deutsche Bahn künftig nur noch mit der EVG Tarifabschlüsse erzielen und dem Möchtegern-Diktator Wesselsky seine Grenzen aufzeigen?

Nicht gestreikt haben die Fujitsu-Händler: Gleich 600 von ihnen kamen an meinem ehemaligen Studienort Garching bei München zum Partnertag zusammen. Sie wollten von dem japanischen Konzern erfahren, was dieser noch so alles außer den Clients anzubieten hat - restlos überzeugt wirkten sie aber nach Ende der Veranstaltung aber noch nicht, berichtet mein Kollege Peter Marwan:

Weiterhin sehr aktiv am Markt agiert Easy Software. Nachdem sich der DMS-Anbieter ein neues Image verpasst und seinen Channel runderneuert hatte, gibt es nun eine weitere Übernahmen zu vermelden: Mit den Lösungen der Proxess GmbH hat Easy nun drei Marken im Portfolio:

Tag für Tag berichten wir auf channelpartner.de über neu auf den Markt kommende Lösungen und Produkt-Updates. Gewöhnlich werden die Meldungen über neue Features in iOS oder Android am häufigsten gelesen - nicht so aber in der Kalenderwoche 46/2023. Da hat ein LED der 2. Generation das Rennen gemacht: ein neuer 216-Zoll-Bildschirm von ViewSonic. Bei einem Preis von 176.999 Euro dürfte die Zahl der Abnehmer überschaubar bleiben:

Nächste Woche Freitag (24. November) ist wieder der berüchtigte "Black Friday". Unser E-Commerce-Experte zeigt sich aber skeptisch, ob die Erwartungen der Händler erfüllt werden. Derzeit sind in Deutschland Rezession, Inflation und eiserner Sparwillen angesagt. Das glaubt auch der CP-Querschläger:

Diesem Trend versucht eBay entgegenzuwirken: Der Plattform-Anbieter hat zum sechsten Mal hintereinander seine besten Händler ausgezeichnet. Vorbilder sind in Krisenzeiten besonders stark gefragt.

Am Samstag spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft wieder: Vielleicht hat sie endlich mal Grund zum Feiern. In diesem Sinne: Ein erholsames und erfreuliches Wochenende wünscht Euch das gesamte ChannelPartner-Team.