Dass die Amplity Partnerkonferenz in Las Vegas sich überwiegend mit Künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf das Partnergeschäft beschäftigt hat, hat wohl kaum einen der 1.500 Partner aus 95 Ländern verwundert.

Welchen Stellenwert nicht nur bei sondern in der gesamten Branche hat, demonstrierte HP-CEO Enrique Lores, indem er sich die geballte IT-Prominenz live auf die Bühne holte oder sie sich auf die große Leinwand zuschalten ließ. Microsoft-CEO Satya Nadella, Google-Chef Sundar Pichai, Intel-CEO Pat Gelsinger, Qualcomm-CEO Cristiano Amon, Nvidia-CEO Jen-Hsun Huang und AMD-Chefin Lisa Su erklärten ihre Sichtweise und unterstrichen, welche Chancen KI für den Channel bereit hält (ChannelPartner berichtete bereits live aus Las Vegas).

Dabei wurde immer wieder bekräftigt, dass es nicht ausreiche, abstrakt von den Potenzialen durch KI zu sprechen. Vielmehr müssen nun konkrete Anwendungsszenarien und Use Cases folgen, die auch vom Channel vermarktet werden können. So sieht Intel-CEO Pat Gelsinger einen großen Erneuerungszyklus im PC-Geschäft. „Die Killeranwendungen werden dabei „Die Killeranwendungen werden dabei Übersetzungen, Transkription und Zusammenfassung von Meetings sein“, präzisiert er.

Martin Mayr, Senior Vice President bei Cancom, der auch nach Las Vegas gereist ist, bestätigt diese Einschätzung: „Auf der HP Amplify in Las Vegas wurde nicht weniger als die Wiedererfindung des PCs ausgerufen“, bekräftigt er. KI revolutioniere auch das Personal Computing durch bahnbrechende Innovationen wie Neuron Processing Units (NPU). Man stehe am Beginn einer neuen Ära. „HP und Cancom werden dabei sicher eine wichtige Rolle einnehmen“, meint Mayr.

KI-Schulungenschulungen für Partner

Um Partner dabei zu unterstützen, sich für kundengerechte KI-Lösungen fit zu machen, will HP bereits im Mai 2024 mit dem "Future Ready AI MasterClass"-Programm starten, das nicht nur Schulungen, sondern auch Zertifizierungen bieten wird. Dabei arbeiten HP und Nvidia zusammen, um die Partner mit dem modular aufgebauten Programm zu unterstützen. Weitere Allianz-Partner sollen folgen.

Weltweit wickelt HP nach eigenen Angaben rund 85 Prozent des Geschäfts über Partner ab. Dies soll laut CEO Lores auch im KI-Zeitalter so bleiben: „Bei allem, was wir entwickeln, schauen wir darauf, dass es über die Partner vermarktet werden kann“, verspricht er den Konferenzteilnehmern.

Ebenfalls großen Stellenwert räumt HP As-a-Service-Modellen ein. So sollen bald entsprechende Lösungen für Meeting-Räume kommen. HP hebt dabei auch die Vorteile für Umweltschutz und Nachhaltigkeit hervor, da zurückgenommene Geräte und Tonerkartuschen nicht nur fachgerecht entsorgt, sondern bei Eignung auch professionell wiederaufbereitet werden können. So soll nun zunächst in den USA auch ein Refurbish-Programm für Notebooks gestartet werden, das dann auch in anderen Ländern eingeführt werden soll.

Zahlreiche Produktneuheiten

Traditionell nutzt HP seine Partnerkonferenz auch, um zahlreiche Produktneuheiten vorzustellen. Im großzügig gestalteten Showroom wurden nicht nur das aktuelle Portfolio und die in Kürze erwarteten Produkte gezeigt. Auch einige Fallstudien und Prototypen gab es zu sehen (Eindrücke davon findet Ihr in unserer Bildergalerie).

1

HP-CEO Enrique Lores hat sich zur Unterstützung Google-Chef Sundar Pichai live in die Partnerkonferenz schalten lassen. 2

Einer der prominenten Besucher der HP-Partnerkonferenz ist Martin Mayr (Cancom), der gerne die Selfie Wünsche von HP-CEO Enrique Lores erfüllt. 3

Enrique Lores hat beim Interview mit Nvidia-CEO Jen-Hsun Huang sichtlich Spaß. 4

HP-Channelchef Kobil Elbaz erläutern die Neuigkeiten im HP-Partnerprogramm "Amplify". 5

Qualcomm-Chef Cristiano Amon lässt es sich nicht nehmen, Enrique Lores auf der Bühne seine Sicht auf die nächste Chip-Generation zu erklären. 6

Für die Abendveranstaltung hat sich HP etwas ganz Besonderes ausgedacht: Ein Empfang mit eigener Show in der neuen Las-Vegas-Attraktion "The Sphere". 7

Armin Weiler (ChannelPartner) hat mit Sven Ratjen und Benoit Bonnafy (beide HP) alte Bekannte wiedergetroffen. 8

Auch im Channel berühmte Analysten sind auf der Konferenz vertreten: Steve Brazier, Alex Smith und Rachel Brindley von Canalys. 9

Einen Drink zum Auftakt der Abendveranstaltung in "The Sphere" mit Enrico Buzeczki (Jacob Elektronik), Andre Buddendick (Office Partner), Simon Scheve (EverIT) und Ronny Block (Jacob Elektronik). 10

Den Konferenzteilnehmern wird in dem kugelförmigen Kinosaal eine grandiose Show geboten. 11

Alexander Bruchhage (Also) und Miguel Rodriguez (Synaxon) sind beeindruckt. 12

Richard Gäbel (ComLine), Christian Helisch (Siewert & Kau) und David Stolte (HP). 13

Netzwerken ist alles! Hartmut Husemann (HP) im intensiven Gespräch mit Dieter Wandelt (OpenStorage). 14

Distributionspartner sind unverzichtbare Gäste auf der Partnerkonferenz, hier vertreten durch Reinhold Egenter (Bytec Bodry) und Konrad Seebauer (TD Synnex). 15

Auch Ingram Micro hat unter anderem mit Jens Stehle und Alexander Maier eine hochkarätige Delegation geschickt. 16

Gute Laune bei Tobias Hilsenbeck (Borgware) und Bernd Heckmeier (Cancom). 17

Maic Hengemuehle, Hartmut Husemann beide HP, Annekathrin Drissen (Also) und Annet Reck (ebenfalls HP) freuen sich, dass sie nach einem harten Konferenztag ein gemütlichen Sofa gefunden haben. 18

Auch wenn es fast so aussieht - dieses Venedig liegt nicht in Italien sondern in der Wüste Nevadas. 19

Im Convention Center des Venetian hat HP einen großen Showroom mit den aktuellen Produkten und mit einigen interessanten Prototypen aufgebaut. 20

Bereits hierzulande auf dem Markt: Der portable All-in-One-PC HP Envy Move im Einkaufstaschenformat. 21

Die Präsentation der aktuellen Notebook-Modelle. 22

Besondere Aufmerksamkeit genießt das HP Spectre Fold mit einem großen faltbaren Display. 23

Zusammengeklappt sieht das Gerät aus wie ein normales Notebook. In Europa ist das Spectre Fold allerdings zunächst nur in Großbritannien erhältlich. 24

Durch die Integration von Poly kann HP nun auch ein beindruckendes Portfolio für Meetingräume zeigen. 25

Auch die HP-Gaming-Marken HyperX und Omen sind vertreten. 26

So sehen die Einzelteile eines Gaming-Keybords aus. 27

Drucker sind nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil des HP-Portfolios. 28

Interessante Fallstudie: Ein selbstfahrender Drucker, der auf Baustellen Grundrisse für den Trockenbau auf den Boden drucken kann. 29

Auch am zweiten Konferenztag hat sich HP-CEO Enrique Lores unter anderem mit AMD-Chefin Lisa Su spannende Gesprächspartner gesucht. 30

Im Rahmen der Konferenz hat HP auch seine besten deutschen und österreichischen Partner ausgezeichnet. Die Bilder und den Artikel dazu findet Ihr unter dem angegebenen Link:

So hat HP eine umfangreiche Reihe an KI-fähigen PCs, Workstations und Notebooks vorgestellt. Auch im Printing-Segment gibt es eine Neuheit: Die HP Color LaserJet Pro 3000 Serie ist für den Farblaserdruck in kleineren Unternehmen konzipiert. Auch bei Eingabegeräten und Monitoren kommen neue Modelle auf den Markt. Auch die Audio- und Konferenztochter Poly hatte in Las Vegas einige Newcomer im Gepäck. Die Videoleiste Poly Studio V52 macht mittelgroße Besprechungsräume videokonferenzfähig. Dzu wurden noch eine 360-Grad-Kamera und eine Kamera für große Konferenzräume vorgestellt.

Zudem hat HP seine besten Partner im Rahmen der Konferenz geehrt. Wer alles die begehrten HP Partner Awards gewonnen hat, erfahrt Ihr hier.

