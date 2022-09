Wildix ernennt Mahmud Awad zum Country Manager für Deutschland und Österreich. Awad soll bei dem Anbieter einer Unified Communications-as-a-Service-Lösung mit dem bestehenden Vertriebsteam das Partnergeschäft auf dem deutschsprachigen Markt ausbauen. Das wird bisher von Uwe Lindmüller, Country Manager Wildix DACh (bisher Country Manager Deutschland und Österreich), Björn Frischknecht (Country Manager Schweiz) sowie Dirk Hutmacher, Senior Channel Development Manager DACH, gebildet.

Für seine Aufgabe kann Awad auf über zwanzig Jahre Erfahrung in der Branche zurückgreifen. Unter anderem war er COO bei Vodafone Qatar, Senior Regional Director Middle East, Asia and North Africa bei Nokia und Regional Director für diese Vertriebsregion bei Siemens. Awad begann seine Laufbahn in der IT als Sales Account Manager 1996 bei Siemens in München.

"Wildix hat in den letzten Jahren sowohl technologisch als auch bei den Nutzerzahlen eine beeindruckende Entwicklung gezeigt und ich freue mich darauf, diesen Kurs fortzusetzen und die weitere Entwicklung des Unternehmens aktiv mitzugestalten", sagt Awad. "Mit dem vertriebsorientierten Modell, das unsere Kunden entlang der gesamten Customer Journey unterstützt, hat Wildix einen klaren Wettbewerbsvorteil, der eine ideale Basis für unser künftiges Wachstum auf dem deutschen Markt darstellt. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit meinem Team diesen Vorteil zu nutzen und im Dialog mit unseren Partnern die Sichtbarkeit und den Erfolg von Wildix voranzutreiben."

"Auf dem globalen UC-Markt findet aktuell eine große Umwälzung statt", behauptet Steve Osler, CEO und Co-Founder von Wildix. "Viele Big Player geraten durch Nischenanbieter und ihre disruptiven Technologien unter Druck und werden zunehmend Mühe haben, sich langfristig auf dem Markt zu behaupten." Die eigene Lösung mit ihrem starken Sales-Fokus helfe Wildix, von dieser Entwicklung zu profitieren.

Als Besonderheiten seines Angebots nennt der Anbieter die enge Verknüpfung von Telefonie und Vertriebsunterstützung, die Möglichkeit, mit Kunden via WebRTC direkt über ihre Website in Kontakt zu treten sowie ohne Client-Installation starten zu können. Die Lösung ist zudem Smartphone-kompatibel und wird von einem Hardware-as-a-Service-Modell begleitet.

Sitz des Unternehmens ist die estnische Hauptstadt Tallinn. Beim Vertrieb setzt es vollständig auf den Channel. „Wildix wächst Jahr um Jahr, weil unsere Partner Community ihresgleichen sucht", erklärte Channel Manager Dirk Hutmacher beim Partnertag im Juli. "Unsere Partner sind keine Einzelkämpfer, sondern wir alle gemeinsam sind ein Team, das sich gegenseitig unterstützt und nicht gegeneinander antritt. Ideen und Ansatzpunkte für Kundenansprache, Einsatzbereiche und Anpassungen der Lösung, aber auch neue Projekte werden gemeinsam weiterentwickelt."

