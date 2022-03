Die MCL IT GmbH aus Böblingen - mit 15 Standorten und knapp 500 Mitarbeitenden in DACH - verstärkt ihren Vorstand ab April mit Wolfgang Hahl als Chief Revenue Officer (CRO). In der neu geschaffenen Position soll er vor allem die Marke und die Kundenansprache optimieren und die Schlagkraft der Vertriebsorganisation mit Blick auf Managed Services erhöhen.

Hahl war mehrere Jahrzehnte bei IBM, zuletzt als Director of Channel Sales für die DACH-Region zuständig. Als CRO bei MCL soll er eine tragende Rolle bei der Transformation vom Systemhaus zum Full-Service-IT-Dienstleister für Mittelstand, Gesundheitswesen und Behörden im deutschsprachigen Raum übernehmen.

Ziel: IT-Champion für den Mittelstand

"Wir sind sehr stolz, dass wir mit Wolfgang eine ausgewiesene IT-Persönlichkeit von der MCL-Story überzeugen konnten, und sind uns sicher, dass er unsere Sales-Organisation auf ein neues Niveau bringen wird", so MCL Group CEO Alex Wolff. "Bei IBM hat Wolfgang über viele Jahre Erfahrungen im Senior Management gesammelt und zahlreiche Change- und Transformationsprozesse angestoßen und begleitet. Seine Expertise ist für die MCL Group und das gesamte Team sehr wertvoll. Wir freuen uns sehr auf Wolfgang und die Zusammenarbeit."

"Das MCL-Team hat mich mit seinen Plänen für das Unternehmen überzeugt und ich freue mich sehr darauf, als Teil des Vorstands an der Erfolgsstory mitwirken zu können" sagt Wolfgang Hahl. "Gemeinsam mit dem Geschäftsleitungsteam um Alex Wolff möchte ich die Weichen in Richtung Wachstum stellen und MCL als IT-Champion für den deutschen Mittelstand etablieren."