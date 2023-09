"Come Together" ist das Motto des traditionellen Händlertages bei Wortmann in Hüllhorst. Für den IT-Fertiger und Distributor ist die Veranstaltung ein elementarer Baustein im persönlichen Kundenkontakt, bei dem auch der Spaß nicht zu kurz kommt.

Es hat sich viel in der Meeting-Kultur in den vergangenen Jahren geändert. Auch wenn vieles mittlerweile per Videokonferenzen erledigt werden, kann dies persönliche Treffen nicht komplett ersetzen. So sieht man das auch beim ostwestfälischen IT-Produzenten und Distributor Wortmann. Das Unternehmen hatte daher wieder Kunden und Partner unter dem Motto "Get Together" zum Händlertag an den Firmensitz nach Hüllhorst eingeladen, damit "diese sich direkt vor Ort ein Bild von der Wortmann AG machen können", wie Svenja Wortmann, Mitglied des Vorstands, betont.

Positive Ressonanz

Laut Svenja Wortmann waren die Rückmeldungen der Teilnehmer durchweg positiv: "Wir freuen uns sehr über das Interesse und fühlen uns bestätigt, diese Form der Begegnung auch in Zukunft weiter anzubieten", bekräftigt sie. Man sei seit je her Partner des Fachhandels und pflege den direkten Kontakt und Austausch. Nach der Beendigung des Cebit Auftritts hatte die Geschäftsleitung daher entschieden, dass Hausmessen und Roadshows besser für den persönlichen Kontakt mit den Fachhandelspartnern sind.

Auf einer großen Ausstellungsfläche sowie in sechs Vortragsräumen konnten die Messebesucherinnen und -besucher sich ausführlich informieren. Nahezu alle Räume der Fachvorträge waren aufgrund des großen Interesses an direkter Information und Kommunikation rappelvoll. Neben der Wortmann AG selbst präsentierten namhafte Partner und Hersteller wie Intel, Microsoft, Synology oder auch Securepoint Neuigkeiten zu den Themen "Modern Workplace" und Education, Sicherheit sowie Hard- und Softwarelösungen aus allen Bereichen des Lebens. Darüber hinaus hatten alle Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit zu einem Rundgang durch den Wortmann-Komplex und oder das Terra-Cloud-Gebäude.

Leichtes Wachstum erwartet

Die schwierige Geschäftslage der Branche geht auch an Wortmann nicht spurlos vorüber. Die Hüllhorster rechnen aber immerhin mit einem Geschäftsergebnis über Vorjahresniveau. "Nach einigen Jahren mit überproportionalem Wachstum sind Zeiten eines moderarten Wachstums für die Wortmann AG kein Beinbruch. Wer in guten Jahren solide wirtschaftet, gerät auch in turbulenteren Jahren nicht in Schieflage", heißt es bei dem Unternehmen.

2022 konnte der Umsatz von 2021 gehalten werden, was Wortmann den branchenspezifischen und geopolitischen Bedingungen als Erfolg verbucht. Für 2023 erwartet man sogar ein leichtes Wachstum, obwohl sich die Vorzeichen nicht wesentlich verbessert haben. Allein auf der Beschaffungsseite sei eine Entspannung spürbar. Aufgrund der derzeitigen unübersichtlichen politischen, gesamtgesellschaftlichen und auch weltwirtschaftlichen Lage sei die Frage Wachstum im gewohnten Maße "nicht seriös zu beantworten".

Zufrieden ist man mit der Entwicklung das Cloud-Geschäft, allerdings sind in dem Bereich die erforderlichen Investitionen sowie die Entwicklung der Energiekosten sehr hoch. Keine Überraschung ist die Nachfrage nach IT-Lösungen für den militärischen Bereich.

Catering

Im Wortmann-Schulungszentrum in Hüllhorst sorgen nicht nur Ausstellung und Vorträge sondern auch das hervorragende Catering für gute Laune. Samsung

Wortmann-Gesellschafter und Aufsichtsratschef Tom Knicker (rechts) überzeugt sich persönlich bei Jörg Kartschewski (Samsung), ob am Samsung-Stand alles passt. Ausstellung

Rund 40 Aussteller sind im Schulungszentrum mit ihren Ständen vertreten. Terra Notebooks

Dazu zählt auch Wortmann selbst, hier mit den eigenen Terra-Notebooks. Seminare

Gut besucht sind die Vorträge, die bei spätsommerlichen Temperaturen in klimatisierten Schulungsräumen stattfinden. Kurhaus

Nach getaner Arbeit geht es einige Kilometer weiter zur Abendveranstaltung im Kurpark Bad Oeynhausen. Festzelt

Im dortigen Restaurant "Leander" und im extra aufgebauten Festzelt finden die über 700 geladenen Gäste genug Platz. Begrüßung

Tom Knicker begrüßt die Gäste des Wortmann Come Together. Sven und Siegbert Wortmann

Sven und Siegbert Wortmann dürfen sich über eine gelungene Veranstaltung freuen. Geschlossene Gesellschaft

Hier kommen nur Wortmann-Freunde rein! Terra

Überall auf der Veranstaltung präsent: Die Wortmann-Marke Terra. Verlosung

Mit Spannung verfolgt das Publikum die abendliche Verlosung: Tim Afflerbach (Bolde) darf sich über ein Terra Pad freuen, das ihm von Glücksfee und Vorstandsmitglied Svenja Wortmann überreicht wird. E-Smart

Philip Kraatz (Hagel IT-Service) darf sogar einen E-Smart mit nach Hause nehmen: Svenja Wortmann und André von der Ahe (Wortmann) überreichen symbolisch den Schlüssel zum Elektroflitzer. Aller-IT und Securepoint

Oleg Winkler und Manuel Lang (beide Aller-IT) mit Marco Fangmann (Securepoint). Wortmann und Microsoft

Sören Wortmann und Ralf Risch (Microsoft) bekräftigen die langjährige Partnerschaft zwischen Wortmann und Microsoft. Saarland und Oberbayern

Saarland trifft Oberbayern: Michael Krämer und Dominik Carl (Krämer IT) mit Thomas Andreas (Afect). Bugo

Chris Galonska und Roland Goebel vom Wittener EDV-Spezialistenteam Bugo-Computersysteme. Sicherheit

Armin Weiler (ChannelPartner) und Fabian Nuretinoff (Securepoint) haben mit Sicherheit Spaß bei der Wortmann-Feier. Freundschaft

Carmen Elbracht-Zehe (Elbracht-Computer), Julian Niemczyk (Bugo-Computersysteme) und Nadja Aykut (Wortmann) freuen sich, dass sie die letztjährige Freundschaft wieder erneuern können.

Ausklang in Bad Oeynhausen

Bei diesen überwiegend positiven Aussichten lässt es sich gut feiern. Als Location für die Abendveranstaltung hatten sich die Organisatoren das "Leander" im schönen Kurpark im benachbarten Bad Oeynhausen ausgesucht. Damit die über 700 Gäste aus dem In- und Ausland auch gut mit Essen und Trinken versorgt werden konnten, wurde extra noch ein großes Festzelt angebaut (die Bilder der Veranstaltung findet Ihr in unserer Bildergalerie).

