Der Markt für Gaming-Notebooks, Gaming-PCs und Gaming-Zubehör erreichte während der Pandemie Rekordwerte. Einerseits weil viele Verbraucher angesichts von Auflagen und Einschränkungen im öffentlichen Leben nach alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten zuhause suchten, andererseits aufgrund einer stark steigenden Nachfrage im oberen Preissegment. Die allerbesten Zeiten sind jetzt vorerst vorbei, wie Zahlen von Context aus der Distribution belegen.

Dennoch ist das Segment weiterhin attraktiv, sitzt doch der Geldbeutel hier deutlich lockerer als bei PCs und Notebooks, die für weniger unterhaltsame Zwecke angeschafft werden. Das weckt Begehrlichkeiten. Zum Beispiel hat Philips mit Evnia soeben erst einen Sub-Brand für Gaming-Monitore eingeführt, bastelt Also an einer Gaming-as-a-Service-Plattform, kommen im Zubehörbereich immer wieder neue Marken in die Distribution und hat auch Lenovo Anfang des Jahres Notebooks und Zubehör für Spielefans auf den Markt gebracht - um nur einige Beispiele zu nennen.

Gaming soll bei Wortmann weiteres Standbein werden

Auch Wortmann mischt seit Anfang 2022 in dem Segment mit. Erster Schritt war die Gamer-PC-Serie "Terra Elite". In großem Rahmen wurde die - standesgemäß - auf der Gamescom vorgestellt. Jetzt folgt mit dem Terra Mobile Gamer Elite 5 das erste Gaming-Notebook in der 36-jährigen Firmengeschichte der Wortmann AG.

Dem Unternehmen geht es dabei aber nicht darum, von einem aktuellen Boom zu profitieren. Vielmehr steht hinter dem Engagement ein langfristiger Plan. Das kommt auch in der gemeinsam von Siegbert Wortmann und Christian Wiechert vertretenen, neu gegründeten Terra E-Sports GmbH zum Ausdruck. Sie soll den Gaming-Bereich als ein weiteres Standbein des Unternehmens entwickeln.

Ein Haken am Gaming-Markt ist aus Sicht des Fachhandels, dass der Boom an ihm bislang weitgehend vorbeigegangen ist: Ambitionierte Gamer informieren sich umfassend und kaufen dann oft gezielt online. Viel wollten zudem kein Produkt von der Stange, sondern suchten nach individuellen Konfigurationen und individuellem Design. Die Case-Modder-Szene lebt genau davon.

Wandel im Gaming-Markt als Chance für den Fachhandel

Da sich Gaming zunehmend aus der Nische zum Alltagsphänomen entwickelt, interessieren sich auch immer mehr Verbraucher dafür, die zwar bestimmte Anforderungen habe, sich aber nicht sicher sind, wie sich diese erfüllen lassen. Für diese - nach Wortmann-Schätzungen steig wachsende Zielgruppe - wolle man den Fachhandel unterstützen, sich als guter, lokaler Berater zu etablieren.

Das setze aber voraus, dass sich auch der Fachhandel in dem Segment zurechtfindet. Als langfristiges Ziel und angenehmer Nebeneffekt schwebt Wortmann vor, dass die Gamer von heute in 10 bis 15 Jahren die Business-Kunden von morgen sind - und dann in dieser Rolle wieder auf die Marke "Terra" zurückkommen.

Genau deshalb habe man sich auch entschieden, keine neue "coolere" Marke einzuführen, sondern an der bewährten Business-Marke festzuhalten und die in der neuen Zielgruppe bekannt zu machen. Erster Schritt dazu war eine Partnerschaft mit SK Gaming. Die 1997 in Oberhausen gegründete E-Sports-Organisation ist inzwischen hervorragend etabliert und Zuhause zahlreicher prominenter E-Sportler. Die haben für SK Gaming inzwischen über 75 wichtige Turniere gewonnen, sind aktuell in mehreren, turniermäßig betriebenen populären Spielen vertreten (League of Legends, Brawl Stars, World of Warcraft und Clash Royale) und nutzen seit September Gaming-PCs der Marke "Terra".

Service-Versprechen und individueller Kauf vor Ort

Ambitionierte Gelegenheits-Zocker will Wortmann mit dem Versprechen begeistern, dass sie überall Service bekommen - oder sogar Service vor Ort erwarten können. Damit das eingehalten werden kann, will Wortmann sein Netz an Fachhändlern aktivieren. Am zusätzlich entstehenden Geschäft können alle partizipieren. Diejenigen, die sich näher mit dem Markt beschäftigen wollen, will Wortmann zudem an die Hand nehmen und "klare Wege dafür aufzeigen."

Denn wie sich beim "Partner Come Together" im September gezeigt hat, tun sich viele Wortmann-Partner mit der Gaming-Zielgruppe schwer. Denjenigen, die es dennoch versuchen wollen, will Wortmann zeigen, wie sie sich aufstellen können und wie ihnen die Ansprache der Zielgruppe gelingt. Ziel sei es, die Marke Terra in den Endkundenmarkt zu transportieren - dabei aber den Fachhandel mitzunehmen, erklärt Wiechert. Erster Aufschlag dafür war das "Come Together" in Hüllhorst, fortgesetzt wurde die Missionsarbeit bei den Business Breakfasts mit den Partnern, die im September starteten.

Das Gaming-Portfolio von Wortmann

Das Gaming-Portfolio ist grundsätzlich für alle Wortmann-Partner zugänglich. Inwieweit sie sich am Vor-Ort-Service-Konzept beteiligen wollen, fragt Wortmann derzeit ab. Um bei der sehr online-affinen Zielgruppe punkten zu können, wurde selbstverständlich eine eigene Webseite eingerichtet. Über die werden PCs, Displays und Zubehör angeboten.

Wollen Kunden da Produkte bestellen, werden sie aktuell noch auf den Händler-Locator verwiesen. Ein Shop-in-Shop-System ist jedoch in Vorbereitung. Ebenso ein BTO-Konfigurator, der es erlaubt, neben Standardkonfigurationen auch sinnvolle, individuelle Ausstattung zu wählen. Ziel sei es, den Kunden deutlich zu machen "Du kriegst hier etwas, was Du woanders nicht kriegst", erklärt Wiechert die Pläne.

Terra Mobile Gamer Elite 5

Mit dem nun vorgestellten Gaming-Notebook steigt Wortmann gleich im oberen Bereich in den Markt ein. Wichtig ist, die Zielgruppe aufhorchen zu lassen und für Aufmerksamkeit zu sorgen. Der UVP von 3.999 Euro ist nur ein Teil des "Glamour"-Faktors. Auch das entspiegelte 17,4-Zoll-Full-HD-Display mit 165 Hz sowie eine beleuchtete Tastatur machen auf den ersten Blick etwas her. Im Inneren sind ein Intel i9-12900H-Prozessor mit bis zu 5 GHz und 24 MByte Cache,) eine Nvida -Grafikkarte GeForce (RTX3080Ti / 16GB, 32 GB DDR5 RAM) und eine NVMe-2-TByte- SSD verbaut.

Betriebssystem ist Windows 11 Pro, als Schnittstellen stehen USB 3.2 (Gen1), USB 3.2 (Gen2), Thunderbolt 4, HDMI, LAN, WLAN sowie Bluetooth 5.2 zur Verfügung. Und falls ein Wortmann-Partner keine zahlungskräftigen Gamer als Kunden hat: Aufgrund der hochwertigen Komponenten eigne sich der Rechner auch für grafikintensive Business-Anwendungen, erklärt der Hersteller.