2003 von Thorsten Weimann in Remchingen bei Pforzheim gegründet, ist das Systemhaus Abtis gesund gewachsen. Der Spezialist für Microsoft-Technologien beschäftigt mittlerweile 170 Mitarbeiter und ist an mehreren Standorten (Pforzheim, Berlin, Freiburg und in Stuttgart) vertreten. Abtis beliefert mittelständische Kunden mit IT-Lösungen und Services in den Bereichen Cloud, IT-Security, Modern Work, IoT, Business Intelligence, Automatisierung und Künstliche Intelligenz.

Dabei setzt das Systemhaus auf die Software von Microsoft und die Hardware von Dell und Huawei, auf IT-Security von Barracuda und Datensicherungslösungen von Veeam. Zu den weiteren Technologielieferanten zählen unter anderem Lookout, Docusign, Yealink und KnowBe4. Unter den über 1.000 Kunden, die Abtis in ganz Deutschland mit Microsoft-Lösungen versorgt, finden sich auch zwei Fußball-Bundesliga-Vereine: SC Freiburg und VfB Stuttgart, aber auch die Stadt Unterschleißheim im Landkreis München sowie viele produzierende Betriebe - vor allem in Baden-Württemberg.

Das starke Engagement für Microsoft hat sich ausgezahlt. Der Softwarekonzern krönte Abtis in diesem Jahr mit dem "Accelerate Innovation Award" (ChannelPartner berichtete). In der Laudatio betonte Microsoft das "innovative, skalierbare und ganzheitliche Cloud-Engagement-Modell" des Partners aus Pforzheim. Man sehe Abtis als "Vorreiter bei der Digitalisierung im deutschen Mittelstand".

Mit dieser Auszeichnung als "Microsoft Partner of the Year" sieht Abtis-Geschäftsführer Thorsten Weimann seine konsequente Ausrichtung auf die Technologien des Konzerns aus Redmond bestätigt. Immerhin erhielt Abtis als weltweit erster Partner von Microsoft auch die Spezialisierung "Hybrid Cloud Infrastructure with Microsoft Azure Stack HCI" verliehen. Außerdem ist das Pforzheimer Systemhaus Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und wurde als nur einer von zehn Microsoft-Partnern weltweit als Verified MXDR Solution Partner zertifiziert.

"Wir leben technische Innovation und setzen neue Technologien schnell intern ein. Dadurch haben wir einen enormen Grad an Digitalisierung und Automatisierung erreicht", erläutert Weimann seine Strategie. "Das ist gut für unsere Mitarbeiter, gut für unsere geschäftliche Performance und insbesondere gut für unsere Kunden. Denn so wir wissen früh, was in der Praxis im Mittelstand funktioniert und was nicht", so der Firmengründer weiter.

Ihren Beschäftigten offeriert Abtis eine völlig flexible Arbeitsplatzgestaltung - inklusive Workation. Eine Mitarbeiterin hat zum Beispiel ihr Office auf Mallorca eröffnet. Darüber hinaus legt das Unternehmen viel Wert auf eine ausgewogene Work-Life-Balance. Das wird auch von der Belegschaft honoriert: 2023 wurde Abtis vom Arbeitgeberbewertungsportal Kununu zum wiederholten Mal als "Top Company" ausgezeichnet.



Mehr zu Abtis:

Microsoft-Partner des Jahres 2023

Exklusives Event von Microsoft

Von Barracuda ausgezeichnet (2022)

Von Barracuda ausgezeichnet (2017)

Deutschlands größte Systemhäuser (2023)