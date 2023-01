Auch mit der Geschäftsstelle in Siegen bleibt Adesso den Grundregeln seiner Expansionsstrategie treu: Räumliche Nähe zu großen Unternehmenskunden in wirtschaftsstarken Regionen in größeren Universitätsstädten, um den Bedarf an qualifizierten, akademisch ausgebildeten Fachkräften zu decken.

Zudem ist die Wirtschaftsregion Siegen-Wittgenstein/Sauerland die drittstärkste Region in Nordrhein-Westfalen und damit per se schon attraktiv für ein Unternehmen wie Adesso. IT- und Dienstleistungsunternehmen sind in der Stadt eher unterrepräsentiert. Stark vertreten sind im Siegerland dagegen insbesondere Unternehmen des Produzierenden Gewerbes, die einen hohen Digitalisierungsbedarf haben.

Dr. Dirk Thorsten Vogel, Standortleiter von Adesso in Siegen, ist gebürtiger Siegerländer. Er hat sein Maschinenbaustudium an der Universität Siegen begonnen und war vor seiner Zeit bei Adesso unter anderem für ein Tech-Unternehmen im Siegerland tätig. Der promovierte Software-Ingenieur wird in seiner Heimatstadt ein Team von bis zu 50 Mitarbeitern aufbauen. Die neue Adesso-Filiale in Siegen belegt eine Etage im Regionalzentrum der Firma Westnetz, einem Verteilnetzbetreiber für Strom und Gas, in der Friedrichstraße 60.

"Der digitale Ausbau unserer Gesellschaft und Wirtschaft ist eine vordringliche Aufgabe. Deutschland hat hier in einigen Branchen Nachholbedarf", sagt Vogel. "Wir freuen uns, dass wir ab sofort auch am Standort Siegen als Unternehmen mit hervorragenden Weiterentwicklungschancen für erfahrene IT-Fachkräfte, aber auch für junge Uni-Absolventen agieren."

Vogel leitet bei Adesso zudem den Geschäftsbereich "Health", in dem rund 300 Personen beschäftigt sind. Zu den Adesso-Kunden in diesem Bereich gehören gesetzliche Krankenversicherungen, Kliniken, Pharmaunternehmen, Labore, Apotheken, Abrechnungszentren und Anbieter digitaler Gesundheitsanwendungen.

Am Standort Siegen wird Adesso sein Gesamtportfolio anbieten und kann dazu auf das Netzwerk der europaweit agierenden Gruppe mit mittlerweile über 8.300 Beschäftigten zurückgreifen. Dem gehört seit kurzem auch das im Jahr 2000 gegründete, italienische Unternehmen WebScience an. Es hat sich auf die Themen Agilität, Anwendungsmodernisierung, Cloud-Migration, Cloud-native-Entwicklung und Low Code spezialisiert. WebScience beschäftigt aktuell rund 100 Personen an den drei Standorten Mailand, Lecce (Süditalien) und in der bulgarischen Hauptstadt Sofia.

