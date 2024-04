Ab sofort ist Adesso auch auf der arabischen Halbinsel vertreten, in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad. Von dort aus möchte der IT-Dienstleister aus Dortmund seine Kunden in der Golfregion betreuen.

