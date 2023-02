IT-Dienstleister Adesso hat im Wissenschaftspark Kiel eine neue Geschäftsstelle eröffnet. Zum Start kümmern sich dort 35 Personen um die Unterstützung von Kunden bei Digitalisierungsprojekten, schwerpunktmäßig in der öffentlichen Verwaltung und bei SAP-Projekten. Adesso Orange, das SAP-Beratungshaus von Adesso, das bereits in der Region aktiv ist, zieht ebenfalls in die neuen 350 Quadratmeter großen Büroräume im Hermann-Kobold-Haus ein.

Aus Sicht von Adesso bieten die Bundesländer Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Wachstumspotenzial, da sich in der Region bislang kaum große IT-Dienstleister etabliert haben. Adesso selbst ist in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Geschäftsstelle in Stralsund und seit 2019 auch einer Niederlassung in Rostock vertreten.

Neben der Nähe zur öffentlichen Verwaltung in der Landeshauptstadt und zu Unternehmenskunden war auch die Nachbarschaft zur Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ein entscheidender Aspekt bei der Standortwahl. Adesso arbeitet eng mit der Universität zusammen. Beispielsweise begleitete das Unternehmen im Sommer 2022 ein Projekt, in dem über 60 Studierende der Uni eine App zur digitalen Bürgerbeteiligung entwickelten. Einige der daran Beteiligten konnten als Werkstudierende für den neuen Standort gewonnen werden.

Die Standortleitung von Adesso Kiel übernimmt Michael Bartoli. Er leitet seit Anfang 2022 das Competence Center Softwareentwicklung im Geschäftsbereich Public bei Adesso. Bartoli hat an der Wirtschaftsakademie in Kiel studiert und arbeitete anschließend in der Stadt. "Mit adesso kommt ein attraktiver Arbeitgeber nach Kiel, der es Studierenden sowie jungen und auch erfahrenen Fachkräften ermöglicht, sich in spannenden IT-Projekten weiterzuentwickeln und in der aufstrebenden Küstenregion zu arbeiten", erklärt er.

