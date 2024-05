Adesso und Ionos sind eine Partnerschaft eingegangen. In deren Rahmen stellt Adesso ab sofort in Deutschland, Österreich und in der Schweiz einen Service bereit, mit dem Unternehmen ihre Daten in die Cloud-Infrastruktur von Ionos transferieren und ihre Workloads von dort ausführen können.

"Mit der Verfügbarkeit der Ionos Cloud erhalten Adesso-Kunden Zugriff auf eine DSGVO-konforme, mit IT-Grundschutz zertifizierte und C5-testierte Cloud-Plattform aus Deutschland", teilt der Dortmunder IT-Dienstleister mit. "So können Unternehmen und Organisationen gemeinsam mit Adesso auf sie maßgeschneiderte Digitalisierungs- und Cloud-Strategien umsetzen, die branchenspezifischen Anforderungen an Datenschutz, Datensicherheit und Data-Governance Rechnung tragen."

Adesso baut Multi-Cloud-Position aus

Adesso unterstützt Kunden als Dienstleister bei Migrationsprojekten bei der Formulierung der Cloud-Strategie, der Wahl der geeigneten Technologie, der Implementierung und dem Betrieb. Dazu arbeitete es bisher schon mit AWS, Google Cloud und Microsoft zusammen. Außerdem kooperiert Adesso mit StackIT - dem Cloud-Angebot der Schwarz IT, und dem französischen Anbieter OVHcloud. Ionos ergänzt das Cloud-Plattform-Portfolio aus Hyperscalern nun als deutscher Cloud-Anbieter.

Ionos sei mittlerweile im Markt etabliert, erklärt Adesso und verweist dabei unter anderem auf den erst kürzlich vom Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) für den Aufbau einer On-Premises-Enterprise-Cloud für 200 Behörden der Bundesverwaltung an Ionos erteilten Auftrag.

Die Partnerschaft mit Ionos biete insbesondere für Adesso-Kunden aus dem öffentlichen Sektor, dem Finanz- und Versicherungswesen, dem Gesundheitswesen oder auch der Sportbranche künftig eine lokale Alternative für die Verarbeitung vertraulicher Daten in der Cloud. Adesso wird als Consulting-Partner von Ionos das neue Angebot in seinem Projektgeschäft nutzen, um spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen.

Ionos wiederum profitiert durch die Zusammenarbeit von der Expertise von Adesso im Bereich Software-Entwicklung und Cloud-Migration, aber auch der Beratungskompetenz für Transformationsprojekte und eine breite räumliche Präsenz im DACH-Raum. Mit langjährigen Kundenbeziehungen öffnet Adesso seinem neuen Cloud-Partner zudem den Marktzugang zu zahlreichen neuen Branchen.

