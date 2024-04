Cancom hat den eigenen Cloud Marketplace um die Cloud-Dienste von Ionos ergänzt. Bisher hatte das Münchner Systemhaus nur die drei US-amerikanischen Hyperscaler AWS, Google Cloud und Microsoft Azure im Portfolio. Nun können Endkunden zusätzlch auch die Cloud-Dienste von Ionos bei Cancom beziehen.

Vor allem Behörden und Ämter bevorzugen die Cloud-Infrastruktur aus Deutschland. Damit will die öffentliche Hand ihre Datensouveränität stärken und für eine geringere Abhängigkeit von den US-amerikanischen Anbietern sorgen.

Diesem Bestreben trägt neben Bechtle und Computacenter nun auch Cancom Rechnung: "Datensouveränität spielt eine zunehmend entscheidende Rolle bei der Einhaltung gesetzlicher IT-Compliance-Vorgaben. Wir sehen auf dem Markt eine immer größere Nachfrage nach souveränen Cloud-Lösungen, insbesondere im Public-Sektor, aber auch bei Finanzdienstleistern, Versicherungen und im Healthcare-Bereich. Daher freuen wir uns, mit den souveränen Cloud-Diensten von Ionos unser Multi-Cloud-Angebot für unsere Kunden zu erweitern", begründet Khaled Chaar, Vice President Cloud Marketplace bei Cancom, seine Entscheidung für den Anbieter aus Montabaur.

Tim Kartali, Head of Channel Sales Cloud bei Ionos, ist über seinen neuen Vertriebspartner natürlich höchst erfreut: "So können noch mehr Unternehmen von unserer erprobten, leistungsstarken Cloud-Plattform profitieren. Als deutscher Mittelständler liegt uns Datensouveränität sehr am Herzen - Geschäftsprozesse und Workloads lassen sich mit unserer Lösung im Einklang mit der DSGVO digitalisieren",

Damit stärkt Ionos seine Marktpräsenz im Channel. In der von Context durchgeführten 2024-er Channel-Excellence-Umfrage unter den IT-Dienstleistern hat Ionos in der Kategorie "Cloud Solutions" hervorragend abgeschnitten, Google Cloud hat es in dieses Ranking erst gar nicht geschafft.

Und Cancom möchte das eigene Portfolio an souveränen Clouds ausbauen: "Wir wollen unseren Kunden eine breitere Auswahl führender Anbieter zugänglich machen", meint der Market Place-Chef Khaled Chaar. In Frage kämen wohl die Lösungen von Plusserver, Stackit, OVH und anderen.



