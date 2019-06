Derartige Beständigkeit sucht ihresgleichen - seit 25 Jahren führt Hermann Ramacher sein Unternehmen an. Die ADN Distribution GmbH wurde 1994 in Bochum von ihm gegründet und zählt zu Deutschlands erfolgreichsten VADs (Value Added Distributoren). Davon zeugen zahlreiche Awards, die ADN von ChannelPartner in Empfang nehmen konnte. So kürten ChannelPartner-Leser - also Systemhäuser, Fachhändler und Managed Service Provider - ADN 2012 und 2015 zu Deutschlands Channel-freundlichstem VAD. In den Jahren dazwischen (2010-2019) bekam der Bochumer IT-Großhändler von den Resellern stets das Prädikat "Preferred VAD" verliehen.

Und diese Verdienste hat sich ADN in den vergangenen 25 Jahren durch den kontinuierlichen Aufbau von Mehrwertdiensten redlich erworben. 1997 eröffnete der Distributor seine Akademie, um seine Reseller technisch und vertrieblich weiterzubilden. 1998 expandierte er nach Österreich und 2010 in die Schweiz. Zwischen 2005 und 2009 baute der IT-Großhändler die Abteilungen Storage Solutions, Networking und Security kontinuierlich aus, um sich damit vom Wettbewerb abzuheben und von den Broadlinern abzugrenzen.

2013 bekam ADN als erster VAD in Deutschland den Status des "Gold Commercial Distributors" von Microsoft verliehen. Noch im gleichen Jahr schloss er als erster deutscher Distributions Verträge mit Dell und mit Nutanix ab. Zum 20jährigen Firmenjubiläum 2014 beschenkte ADN sich selbst - mit einem neuen Erlösrekord von 257 Millionen Euro. Das war eine Steigerung des Umsatzes um 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ausschlaggebend waren dafür hauptsächlich die Produktsegmente Cloud Computing, Hyperkonvergenz, Network und Security sowie Storage Solutions. Auch die ADN Akademie hat zu diesem positiven Ergebnis beigetragen.

Von diesem Erfolg beflügelt, baute der VAD sein Cloud-Angebot für Reseller weiter aus: 2015 mit dem Status als Microsoft Cloud Solution Provider (CSP), 2016 mit dem Start einer eigenen Cloud-Plattform und deren Erweiterung zum Cloud-Marktplatz 2017. Mehrfach wurde ADN von Citrix als Europas bester Distributor ausgezeichnet.

2019 rechnet ADN mit einem Gesamtumsatz von 515 Millionen Euro in der DACH-Region. Damit gehört der VAD aus Bochum zu den zehn größten Distributoren Deutschlands und hat somit allen Grund zum Feiern.