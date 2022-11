An der Spitze von HP in Deutschland gibt es einen Wechsel: Da der bisherige Deutschlandchef Bernhard Fauser künftig auf Europaebene die Verantwortung für die strategisch wichtige Region "Central an Eastern Europe" übernimmt, muss seine Position neu besetzt werden.

Fündig wurde der der Konzern in den eigenen Reihen in der Schweiz: Adrian Müller war sieben Jahre lang Geschäftsführer bei den Eidgenossen und wird nun die Aufgabe für die gesamte DACH-Region übernehmen. Damit wird auch Michael Smetana, Geschäftsführer von HP Österreich und Müllers Nachfolger Peter Zanoni künftig an ihn berichten.

Fauser zeigt sich erfreut, mit Müller "einen erfahrenen und erfolgreichen Manager" für seine Nachfolge an der Spitze von HP Deutschland gefunden zu haben. "Adrian Müller ist seit sieben Jahren Geschäftsführer der HP Schweiz und hat in dieser Zeit erfolgreich die außergewöhnlich starke Marktposition von HP in unserem Nachbarland ausgebaut und selbst in schwierigem Marktumfeld verteidigt", erklärt Fauser. "Müller sei ein hervorragender Kenner des IT-Marktes und könne auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz in seiner 20-jährigen Erfahrung bei HP und in der IT-Branche zurückblicken. In dieser Zeit hatte Müller unterschiedliche Positionen sowohl innerhalb der Schweizer HP-Niederlassung als auch auf internationaler Ebene inne.

Nach dem Weggang von Vertriebschefin Susanne Kummetz, die mittlerweile bei NetApp als Director Commercial Segment wirkt (ChannelPartner berichtete), und der damit verbundenen Einsetzung von Hartmut Husemann, ist die Ernennung von Adrian Müller zum HP-Deutschlandchef eine weitere spektakuläre Änderung an der HP-Deutschlandspitze.

