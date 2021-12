Die blue-zone AG entwickelt Apps für Außendienstmitarbeiter. Auf Basis von Microsoft Azure unterstützen die Polumana-Apps die Vertriebler: Sie helfen ihnen beim raschen Auffinden aller nötigen Informationen vor Ort beim Kunden: CRM-Daten, Details über die eigenen Produkte und Werbematerialien. 2020 erwirtschaftete der ISV aus Rosenheim einen Umsatz von 2,2 Millionen Euro - bei profitablem EBIT-Ergebnis.

Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und beschäftigt aktuell 20 Mitarbeiter, die alle von All for One übernommen werden. 2015 wurde die blue-zone AG Microsofts Partner des Jahres in Deutschland. Zu den Kunden des Azure-Spezialisten zählt unter anderem die Förch-Unternehmensgruppe mit 2.000 Außendienstmitarbeitern, die Produkte an Handwerker verkaufen. Aber auch das Mode-Label Passigatti setzt die Vertriebs-Apps der blue-zone AG ein.

"Mit der Übernahme von blue-zone erweitern wir unser Customer Experience-Angebot. Für die mobilen, Cloud-basierten Lösungen zur Außendienststeuerung sehen wir unter unseren 3.000 Kunden und darüber hinaus ein enormes Potenzial. Wir wollen blue-zones Know-how nutzen und damit unser Produktgeschäft forcieren", erklärt Michael Zitz, Vertriebsvorstand bei All for One, die Motive für die Akquisition des Rosenheimer Softwareherstellers.

Für Richard Mayr, Vorstand bei der blue-zone AG, liegen die Vorteile des Verkaufs an All for one auf der Hand: "Dass wir uns gut ergänzen, hat unsere Partnerschaft in den letzten bereits bewiesen. Wir freuen uns darauf, die Außendienst-Performance der All for One-Kunden zu steigern. Spannend und erfolgsversprechend ist auch die Zusammenarbeit im Bereich der Cloud-basierten Produktentwicklung, Produktbusiness ist nun mal genau unser Ding."

Auch Lars Landwehrkamp freut sich über den neuesten Zuwachs und erwartet viel Synergieeffekte. Der Vorstandssprecher zieht eine positive Bilanz aller Akquisitionstätigkeiten der der All for One Group in diesem Jahr: "Nach den Übernahmen von SNP Poland und der Schweizer ASC-Gruppe schließen wir mit dem Erwerb der blue-zone AG unsere erfolgreichen Akquisitionen 2021 nun bestens ab."

Über die Höhe des Kaufpreises für die blue-zone AG haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Finanzierung erfolgt aus eigenen liquiden Mitteln der All for One Group.

