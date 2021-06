Andreas Riepen hat bei Vectra AI die Stelle als Head of Central & Eastern Europe (CEE) übernommen. Das Unternehmen bietet eine IT-Sicherheitsplattform an, die auf maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz setzt. Mit Riepen gewinnt Vectra AI einen Manager, der seit vielen Jahren sowohl in der Welt der IT-Sicherheit als auch in der Networking-Branche aktiv ist und bereits Erfahrung im MSP-Business hat. Zuletzt war Riepen Regional Vice President DACH bei Riverbed.

Seine berufliche Laufbahn begann er 1997 bei Cisco Systems. Nach einer Station als Sales Director Central Europe bei Netsize kam er 2007 zu als Country Manager Germany zu Logicalis. Weitere Stationen waren fünf Jahre bei Juniper als Head of Service Provider DACH and Eastern Europa, zwei Jahre bei Alcatel-Lucent als VP Sales EMEA IP sowie als Head of Central and Eastern Europe bei Ruckus Wireless und als Vice President DACH bei F5 Networks.

"Vectra zählt zu den Unternehmen, denen es als erste gelungen ist, den wachsenden Bedarf an Automatisierung der Cybersicherheit zu erkennen und entsprechend zu bedienen", sagt Andreas Riepen über seinen neuen Arbeitgeber. "In einer Zeit, in der viele Anbieter damit begonnen haben, die Begriffe 'künstliche Intelligenz' und 'maschinelles Lernen' im Marketing einzuführen, hatte Vectra diese Ansätze bereits in marktreifen Lösungen implementiert."

Angebote von Vectra AI für Microsoft 365 und mittelständische Firmen

Er sehe es als vorrangige Aufgabe seines Teams und auch von ihm persönlich, Kunden Wege aufzuzeigen, wie sie mit Hilfe von KI und ML IT-Abteilungen entlasten und ein höheres Niveau an Cybersicherheit erreichen können. Riepen kann dabei auf der hervorragenden Entwicklung der jüngsten Vergangenheit aufbauen. Im Kalenderjahr 2020 konnte das Unternehmen seinen Umsatz mehr als verdoppeln. Besonders gut lief es für das Produkt Cognito Detect for Microsoft Office 365. Hiermit legte der Umsatz im Pandemiejahr um 340 Prozent zu. Allerdings war die Ausgangsbasis hier relativ niedrig und profitierte Vectra AI ebenso wie die Wettbewerber von einem allgemeinen Nachfrage-Boom in dem Bereich.

Willem Hendrickx, Vice President of International Sales bei Vectra AI, ist dennoch zuversichtlich, nun auch im Mittelstand weiter wachsen zu können. "Mit Andreas Riepen haben wir einen weiteren Kenner der regionalen Gegebenheiten im Team, der die Bedürfnisse dieser Unternehmen versteht und zusammen mit seinen Kollegen und unseren Partnern die passenden Lösungsangebote entwickeln wird." Bereits seit 2019 ist dazu Andreas Müller als Sales Director DACH bei dem Unternehmen. Er kam damals von Check Point, wo er zuletzt als Teamleiter Enterprise Sales beschäftigt war.

Mehr zu Vectra AI: Interview mit Andreas Müller, Sales Director DACH