Ganz im Geiste der IFA in Berlin steht für AO.de der September bei AO.de im Zeichen der Innovation. Innovativ sind dabei nicht nur die Neuvorstellungen in der Bundeshauptstadt - auch in Essen, NRW, hat AO einen neuartiger Concept-Store mit dem Eröffnungsmotto "It's all about gadgets, baby" eröffnet. Der Pop-up-Store im Einkaufszentrum Limbecker Platz soll ein "Markenerlebnis der besonderen Art" bieten will. Für jeweils zwei Monate präsentiert AO hier wechselnde Themenwelten verschiedener Anbieter, um sich selbst und deren Angebote zu präsentieren.

Als Experte für Haushaltsgeräte lässt will AO.de die Gelegenheit nutzen, im Essener Store einige Highlights seines Online-Angebots zu präsentieren und für die Kunden anfassbar zu machen. Auch demonstriert der Online-Händler damit, dass man inzwischen ein Elektronik-Vollsortiment anbietet. Neben verschiedenen Spezial-Aktionen, die während der Laufzeit im Store stattfinden werden, sollen besonders technische Innovationen im Vordergrund stehen und interessierten Besuchern präsentiert werden.

Gelegenheit sich offline zu präsentieren

"Für ao.de ist der Pop-up-Store eine einmalige Gelegenheit, seinen Kunden noch näher zu kommen und ihnen etwas Besonderes zu bieten", erklärt Mara Boelhauve, Head of E-Commerce Europe. "Als Online Pureplayer sind unsere Berührungspunkte normalerweise auf telefonischen Kontakt und die Auslieferung durch unsere 2-Mann-Teams beschränkt. Den Store in Essen möchten wir nun nutzen, um die Marke AO analog erlebbar zu machen und allen Interessierten auch einmal offline zu zeigen, wer wir sind und was wir können. 'Für die glücklichsten Kunden streben wir unermüdlich nach dem besseren Weg' - so lautet unser Motto - und das wollen wir jedem Besucher unseres Pop-up-Stores in den nächsten zwei Monaten zeigen."

Das aus Großbritannien stammende AO ist seit fünf Jahre auch in Deutschland aktiv. Das Unternehmen erzielte im Ende März abgeschlossenen Geschäftsjahr in Deutschland und den Niederlanden einen Umsatz von 173 Millionen Euro, schreibt aber weiterhin tiefrote Zahlen. Mit einer neuen, aus Großbritannien geführten Mannschaft und einer Neuausrichtung des Geschäftsmodells soll sich das nun ändern.