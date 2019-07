Saturn erweitert seinen Mietservice, der seit Anfang 2018 bereits im Saturn-Onlineshop verfügbar ist, bundesweit auf alle stationären Märkte - und folgt damit Media Markt, das bereits seit Mitte Mai bundesweit Mietangebote in seinen Märkten anbietet. Rund 1.500 Produkte stehen für Saturn-Kunden ab sofort direkt vor Ort im Markt zur Miete bereit. Damit baut Saturn seine Omnichannel-Aktivitäten aus und erweitert in Zusammenarbeit mit dem Berliner Mietspezialisten Grover seine stationären Kauf- und Finanzierungsangebote um den nachhaltigen Trend von Mietmodellen.

"Mietmodelle liegen voll im Trend, denn sie bieten maximale Flexibilität. Und genau diese Flexibilität schätzen unsere Kunden sehr. Daher ist es nur konsequent, unseren Mietservice auch auf unsere Märkte zu erweitern und dort neueste Technik im Mietmodell direkt zum Mitnehmen anzubieten", erklärt Christoph Geiselmayr, Vertriebsleiter von Saturn.

Aktionen zum Start

Zwei besondere Angebote gibt es für Kunden, die bis zum 31.07.2019 im Markt oder im Saturn-Onlineshop einen Mietvertrag abschließen. Bei Verträgen mit einer Mindestlaufzeit von 3, 6 oder 12 Monaten schenken Saturn und Grover ihren Kunden die dritte Monatsmiete. Wer auf der Suche nach einem Smartphone ist, erhält bei Saturn zudem das LG G8S Mirror Black mit 128 GB Speicher für eine um 20 Euro vergünstigte Monatsmiete.

Produkte, die nicht nur gekauft, sondern auch gemietet werden können, sind in den Märkten gut sichtbar gekennzeichnet. Sollte ein Gerät einmal nicht vorrätig sein, bestellt der Markt es gerne innerhalb kurzer Zeit. Die Saturn-Mitarbeiter in den Märkten beraten gerne dazu. Den Mietvertrag schließt der Kunde direkt mit Grover ab. Die monatliche Miete beträgt einen geringen Teil der regulären Anschaffungskosten und ist zudem fair und transparent. Eine Kaution wird nicht erhoben. Die Abrechnung erfolgt monatlich im Voraus, im Mietpreis inklusive sind die kostenlose Lieferung und Rücksendung. Zudem übernimmt Grover im Schadensfall 90 Prozent der Reparaturkosten. Sobald man ein Gerät nicht mehr braucht, schickt man es einfach an Grover zurück. Wer von seinem Mietprodukt so überzeugt ist, dass er es nicht zurückgeben möchte, kann das Gerät auf Wunsch auch kaufen. Grover bietet dafür verschiedene Optionen an.

