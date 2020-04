In welchen Bereichen sehen Sie Bedarf für ergänzende Lösungen bei Unternehmen, die Microsoft Office 365 einsetzen?

Zajusch: Die wachsende Zahl von Office 365-Migrationen macht insbesondere im Bereich E-Mail Sicherheit die neu migrierten E-Mail-Posteingänge zu einem beliebten Angriffsziel für neuartige Angriffe. Dabei ist weniger die typische Schadsoftware das Problem, sondern sehr heimtückische Methoden des Phishings wie Account Take Over und Business E-Mail Compromise. Für diese Art von Angriffen bietet Microsoft entweder gar keine oder nur teilweise Lösungen innerhalb eines kostspieligen Zusatzpaketes an. Die Angebote bezüglich Backup und Continuity sind ebenfalls nicht allumfassend. E-Mails sind Teil der Firmenkommunikation und müssen daher revisionssicher für einen bestimmten Zeitraum (je nach Branche und gesetzlichen Anforderungen) archiviert werden.

In welchen Bereichen hat Barracuda Networks dafür Angebote?

Zajusch: Barracuda hat in den vergangenen Jahre eine Reihe von einfach anzuwendenden SaaS-Lösungen entwickelt, die speziell die Schwachstellen von Microsoft Office 365 bei E-Mail und Datensicherheit beheben, die einfacher zu benutzen sind oder ein besseres Preis-Leistungsverhältnis bieten. Dieses Lösungsangebot hat Barracuda unter dem Namen Total Email Protection oder kurz Barracuda TEP gebündelt. Sehr populäre Services aus dem TEP sind aber auch einzeln verfügbar.

Ein Beispiel: Ein Teil von Total Email Protection für Office 365 ist Forensics and Incident Response. Auch hier bietet Microsoft Grundlagen, allerdings fehlen Funktionen, die Administratoren im Falle eines Falles unabdingbar benötigen. Mit Barracuda Forensics and Incidence Response für Office 365 können Administratoren einsehen und automatisch Berichte darüber erstellen, wer in einer mit Malware oder einem Phishing-Angriff infizierten E-Mail etwa einen bösartigen Link angeklickt hat und wohin diese E-Mail unter Umständen weiter ging.

Kundenzielgruppen und Channel-Strategie von Barracuda Networks

Richten sich diese Angebote an eine bestimmte Firmengröße?

Zajusch: Barracudas Portfolio für Sicherheit, Continuitiy und Backup zu Office 365 richtet sich an alle Unternehmen oder Organisationen, die nach Office 365 migrieren und dies beschleunigen und absichern wollen. Allerdings sehen wir einen Schwerpunk bei Unternehmen zwischen 500 und 5.000 Mitarbeitern.

Wie arbeiten Sie beim Vertrieb mit dem Channel zusammen?

Zajusch: Unsere Vertriebsstrategie ist zu 100 Prozent indirekt. Wir bieten unser gesamtes Produktportfolio über unsere Partner an und sind damit absolut Channel-orientiert. Derzeit arbeiten wir mit rund 200 aktiven Partnern in der DACH-Region zusammen. Und wir suchen eigentlich immer Partner, mit denen wir aktiv zusammenarbeiten können.

Was müssen geeignete Partner mitbringen?

Zajusch: Das persönliche Gespräch mit möglichen Partnern ist für uns am wichtigsten und wir stellen fest, auch am erfolgreichsten. Deshalb nutzen Barracuda Channel Manager immer auch die Gelegenheit, bei passenden Anlässen Gespräche anzubieten. Zusammen mit unseren Distributionspartnern bieten wir außerdem regelmäßig Informationsveranstaltungen oder Webinare an.

Geeignete Partner müssen natürlich Kunden haben, die Office 365 einsetzen, was bei der überwiegenden Mehrheit auch zutrifft. Außerdem sollten sie bereits bisher traditionelle, also On-Premise-Produkte für E-Mail-Sicherheit oder aber als Add-on zum Microsoft-Lizenzgeschäft verkauft haben.

Wie unterstützen Sie Managed Service Provider dabei, Office-365-Pakete für ihre Kunden zu entwickeln?

Zajusch: Wir stellen MSPs mit Barracuda Essentials for Office 365 einen effektiven Schutz der Benutzer vor gefährlicher Ransomware und vor Phishing-Angriffen zur Verfügung. Barracuda Essentials ermöglicht eine sichere, effiziente und wirtschaftliche Nutzung von Office 365. Ausfallzeiten werden minimiert, die Aufbewahrung für Compliance und die Wiederherstellung von Exchange Online, OneDrive und SharePoint Online Daten wird ermöglicht. Im Essentials-Paket für Office 365 ist der Barracuda E-Mail Security Service für eine mehrstufige E-Mail Sicherheit enthalten.

Der Barracuda Cloud Archiving Service wird in Office 365 integriert, um ein Cloud-basiertes, indiziertes Archiv zu erstellen. Und schließlich bietet der Cloud-to-Cloud-Backup-Dienst eine unbegrenzte Sicherung aller E-Mails und Dateien. Der Wiederherstellungsprozess ist damit deutlich einfacher und schneller als der Standardwiederherstellungsprozess von Office 365.

Auf welchem Wege gewinnen ihre Partner am einfachsten Neukunden für Ihre Lösungen im Umfeld von Office 365?

Zajusch: Viele Endkunden gehen davon aus, dass ihre in die Cloud migrierte E-Mail- und Dateisystem-Architektur von Haus aus sicher ist. Das ist sie auch - im Allgemeinen. Allerdings hat die Erfahrung gezeigt, dass in mehr als der Hälfte der Posteingänge Malware- oder Phishing-Attacken stattfanden, die für Microsofts Basislösungen unentdeckt blieben. Für diese Situation stellen wir den einfach anzuwendenden Barracuda E-Mail Threat Scanner kostenfrei zur Verfügung. Partner, die sicherstellen wollen, dass die Posteingänge ihrer Kunden tatsächlich sauber sind, können diesen Scanner quasi als Entry-Level-Service anbieten. (Anmerkung der Redaktion: Ein Video zur Nutzung des Angebots findet sich am Ende dieses Beitrags)

Was erwarten Sie 2020 im Bereich "ergänzender Lösungen für Office 365" für Veränderungen im Mark?

Zajusch: Die Migration nach Office365 ist im vollen Gange und nach Web-Servern ist E-Mail der zweitwichtigste Bereich, der in die Cloud migriert wird. Wir werden weiterhin sehen, dass Unternehmen zunehmend ihre kompletten Daten in Office 365 beziehungsweise Sharepoint oder Microsoft Teams hosten. Die Möglichkeiten, anhand der Bordmittel von Microsoft die Übersicht zu behalten, wer auf was zugreift oder wo in der verteilten Umgebung welche Files liegen, sind sehr eingeschränkt.

Zudem ist ein sehr ernstes Problem, dass rund ein Drittel der in letzter Zeit aufgedeckten Datenschutzverletzungen auf fahrlässiges oder gar böswilliges Verhalten einzelner Nutzer zurückzuführen ist. Es gibt erste Lösungsangebote im Bereich "User and Entity Behaviour Analytics", kurz UEBA, um hier den Überblick zu behalten, Benutzerverhalten zu analysieren und mögliche Schwachstellen zu unterbinden.