Mit der Akquisition der Prosol Ingenieria S.L. in Madrid und der Prosol Iscat S.L. in Barcelona setzt Bechtle die europaweite Expansion fort. Überall dort, wo Bechtle direct bereits vor Ort E-Commerce-Aktivitäten betreibt (DACH, BeNeLux, Frankreich, Italien, Großbritannien, Polen, Tschechien, Ungarn, Spanien, Portugal und Irland), sollen auch Projektgeschäft und Managed Services angeboten werden, so geschehen bereits in den Niederlanden, in Frankreich und in Großbritannien und nun auch auf der iberischen Halbinsel. Bechtle direct ist bereits seit 2001 in Madrid und Barcelona vertreten - mit derzeit 82 Mitarbeitern, die dort im zurückliegenden Geschäftsjahr 84 Millionen Euro umgesetzt haben.

Prosol - seit 1996 als Systemintegrator für Industrieunternehmen im spanischen Markt tätig - beschäftigt aktuell 50 Mitarbeiter in Madrid und Barcelona. 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 15 Millionen Euro. Für den Gründer, Geschäftsführer und Hauptgesellschafter Manuel Climent regelt der Verkauf an Bechtle zugleich seine Nachfolge. Er begleitet die Integration jedoch noch beratend. Das übrige dreiköpfige Management aus den Bereichen Vertrieb, Technik und Finanzen bleibt an Bord. Die Firmenleitung übernimmt Juan-José Moneo, der in Personalunion auch weiterhin Geschäftsführer von Bechtle direct Spanien bleibt.

Prosol-Gründer Climent ist froh, mit Bechtle einen starken, internationalen Player im IT-Markt als Käufer für seine Firma gefunden zu haben: "Es ist mir besonders wichtig, mein Unternehmen in gute Hände zu übergeben und unseren Mitarbeitern ausgezeichnete Zukunftsperspektiven zu bieten."

Mit Prosol will Bechtle das Dienstleistungsportfolio ausbauen und die Beziehungen zu den Lieferanten vertiefen. Moneo ist überzeugt, mit den Prosol-Mitarbeitern ein exzellent eingespieltes Team gewonnen zu habe, das die Wachstumspläne des Systemhauses im Süden Europas unterstützen wird: "Gemeinsam schlagen wir ein neues Kapitel unserer Unternehmensgeschichte auf. Durch kontinuierliches organisches Wachstum, aber auch weitere strategische Akquisitionen wie die von Prosol wollen wir die Bedürfnisse unserer Kunden besser bedienen und uns unter den Top 5 IT-Anbietern auf dem spanischen Markt etablieren", so der Bechtle-Spanien-Chef weiter

Bis zur vollständigen Integration wird Prosol die angestammte Marke beibehalten und danach mit einem gemeinsamen Marktauftritt unter dem Namen Bechtle Geschäftskunden und öffentliche Auftraggeber in Spanien adressieren.



Mehr zur europäischen Expansionsstrategie von Bechtle:

Niederlande

Großbritannien

Frankreich

Schweiz

Österreich

Top 25 Systemhäuser in Deutschland