Virtustream, ein Anbieter von sicheren und flexiblen Cloud-Management-Lösungen, wurde im Zuge der Zusammenführung von VMware und EMC unter dem Dach von Dell Technologies ebenfalls in den Konzern integriert.

Nach Ansicht von Bechtle kombiniert Virtustream die Zuverlässigkeit, Sicherheit und die Compliance-Anforderungen einer dedizierten Private Cloud mit der Flexibilität, Skalierbarkeit und den wirtschaftlichen Vorteilen einer Public Cloud. Daher wird das Systemhaus die Virtustream Cloud-Services in die eigene Clouds-Plattform integrieren. Damit möchte das Systemhaus die hybriden und Mehr-Cloud-Infrastrukturen seiner Kunden besser in den Griff bekommen.

In dem neuen Bechtle-Angebot inbegriffen sind Services wie Planung, Migration und Betrieb geschäftskritischer Unternehmensanwendungen - etwa von SAP. Cloud-Lösungen wie "xStreamCare Managed Services" offeriert Virtustream bereits seit über zehn Jahren an, sie haben sich beim Betrieb von SAP Workloads in der Cloud bewährt.

Melanie Schüle, Geschäftsführerin bei Bechtle Clouds, begründet die Aufnahme der Virtustream-Cloud-Managenent-Software in das eigene Managed Services-Portfolio: "Unsere Kunden erwarten von uns umfassende End-to-End-Cloud-Lösungen. Mit der ausgewiesene Erfahrung von Virtustream im Bereich unternehmenskritischer Anwendungen, wie SAP, könne wir diese Anforderungen erfüllen."

Chris Bairstow, Europa-Vertriebsleiter bei Virtustream, ist voll des Lobes über seinen neuen Vertriebspartner: "Die Marktpräsenz und der Trusted-Advisor-Status von Bechtle bilden gemeinsam mit unserem Know-how ein sehr überzeugendes Nutzenversprechen für Kunden in der gesamten EMEA-Region."

