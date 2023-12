Bisher war die 39-Jährige CEO von PQR B.V. mit Sitz in Utrecht und verantwortete die Geschäftsführung zusammen mit Marco Lesmeister. Der auf hybride Cloud-Lösungen spezialisierte IT-Dienstleister PQR gehört seit Mai 2022 zur Bechtle Gruppe. Auch in Zukunft soll das Unternehmen von einer Doppelspitze geführt werden. Daher übernimmt ebenfalls ab 1. Januar 2024 daher Marc van Rinsum die Co-Geschäftsführung von PQR.

Marc van Rinsum war zuvor Geschäftsführer von Fondo, ein IT-Dienstleister, der seit April 2023 Teil der Bechtle Gruppe ist und inzwischen vollständig in PQR integriert wurde. Marijke Kasius wechselt in ihrer neuen Funktion von PQR zu Bechtle und berichtet künftig direkt an den Konzernvorstand Konstantin Ebert.

Für ihn ist die Ernennung von Marijke Kasius zur Vice President Niederlande ein wichtiger Schritt, um die Präsenz von Bechtle in den Niederlanden zu stärken: "Wir sind überzeugt, dass ihre Erfahrung, ihr exzellentes Netzwerk, ihr Fachwissen und ihre Führungskompetenz die erfolgreiche Weiterentwicklung unserer Aktivitäten in diesem für uns wichtigen und wachstumsstarken Markt voranbringen werden", sagt Konstantin Ebert, designierter Vorstand IT-E-Commerce, Bechtle AG.

Unternehmerin mit einem starken gesellschaftlichen Engagement

Marijke Kasius wird weiterhin ihren Arbeitsplatz und Lebensmittelpunkt in Utrecht behalten, um die bestehenden Netzwerke und Beziehungen optimal zu nutzen. Marijke Kasius ist seit 15 Jahren in der IT-Branche in unterschiedlichen Unternehmen und Führungsfunktionen tätig. Die vierfache Mutter ist zusätzlich Beraterin für den Stadtrat in Bodegraven-Reeuwijk und bringt ihre Expertise im Bereich der digitalen Bildung bei The Learning Network ein. 2022 wurde sie im niederländischen IT-Channel zur CxO des Jahres gewählt, 2023 war sie CEO des Jahres der Computable Awards. "Ich freue mich sehr darauf, mit dem gesamten Team zu wachsen und die Unternehmen der Bechtle Gruppe als starker IT-Zukunftspartner in unserem Markt zu etablieren. Was ich dazu einbringen kann, sind meine Fähigkeiten, Strukturen zu schaffen, Prozesse aufzubauen und Menschen für gemeinsame Ziele zu begeistern", sagt Marijke Kasius.

Gewachsene Bechtle-Präsenz in den Niederlanden

In den Niederlanden ist Bechtle bereits seit 1998 mit den E-Commerce-Gesellschaften Bechtle direct und seit 2006 mit ARP tätig. Mit Cadmes B.V. verfügt die Gruppe darüber hinaus über einen erfolgreichen PLM-Spezialisten. Das Unternehmen bleibt in der Führungsverantwortung des für PLM zuständigen Bereichsvorstands Uwe Burk, ist aber Teil des Ökosystems, das alle Unternehmen der Bechtle Gruppe für gemeinsame Kundenprojekte nutzt. Gemeinsam mit PQR haben die Gesellschaften der Bechtle Gruppe in den Niederlanden eine breite Abdeckung der wesentlichen Wirtschaftsräume von Maastricht über Eindhoven, 's-Hertogenbosch und Utrecht bis Hoofddorp nahe Amsterdam. Die Bechtle Gruppe beschäftigt in den Niederlanden über 800 Mitarbeiter.



Mehr zu Bechtle Niederlande:

Präsenz in den Niederlanden gestärkt

Einkaufstour in den Niederlanden fortgesetzt

PQR B.V. übernommen

CAD-Spezialist Cadmes

Konstantin Ebert wechselt zu Bechtle