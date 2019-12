In den Niederlanden ist der zertifizierte Apple Premium Reseller und autorisierte Premium Service Provider seit 25 Jahren präsent. Im Geschäftsjahr 2018 setze Ivizi im Business mit mittelständischen und großen Firmen 15 Millionen Euro um.

Bechtle übernimmt ausschließlich diese Aktivitäten im Geschäftskundenbereich und plant, die im B2B-Segment tätigen 19 Ivizi-Mitarbeiter als Apple Centre of Excellence in das niederländische Bechtle-Tochterunternehmen ARP zu integrieren. Robert de Vree, bisher geschäftsführender Gesellschafter von Ivizi, wechselt ebenfalls dorthin. In den Niederlanden ist Deutschlands größtes IT-Systemhaus auch noch mit den B2B-E-Commerce-Marken Buyitdirect und Bechtle direct seit 1998 vertreten und beschäftigt dort insgesamt 400 Mitarbeiter in Maastricht, Eindhoven und in Hoofddorp bei Amsterdam.

Mit dem Ivizi-Know-how an Bord möchte das Apple Centre of Excellence bei der niederländischen Bechtle-Tochter ARP die Aktivitäten im wachstumsstarken Bereich der Mobile Solutions ausbauen - Apple gehört dort im B2B-Segment zu den stark nachgefragten Anbietern von Endgeräten. ARP-Geschäftsführer Jan Prinsen, ist überzeugt, dass die neu hinzugekommen Kollegen sein Team bereichern werden. Ex-Ivizi-Chef Robert de Vree freut sich schon auf die neue Herausforderung bei Bechtle: "So können wir unser Lösungsportfolio weiterentwickeln und Mehrwerte für andere europäische E-Commerce-Standorte von Bechtle schaffen."

Thomas Jensen, Bereichsvorstand, Bechtle E-Commerce-Holding, ergänzt: "Mit Ivizi haben wir nun die Möglichkeit, unser Angebotsspektrum im attraktiven Bereich der Apple Produkte und Services deutlich auszuweiten. Die Einrichtung eines Apple Kompetenzzentrums ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum weiteren Ausbau unseres Portfolios an allen Bechtle E-Commerce-Standorten in Europa. Aus meiner Sicht verschaffen wir uns so einen erheblichen Wettbewerbsvorteil."