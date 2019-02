Die Bechtle-Gruppe kann sich mit derzeit 45 Standorten und rund 530 Mitarbeitern als größter Solidworks-Partner in Europa darstellen. So konnten beim weltweiten Partner- und Anwendertreffen des Softwareherstellers Dassault Systèmes in Dallas, Texas, die 3D-CAD-Spezialisten ihre Stellung als Top-Partner unterstreichen.

Ausgestattet mit dem höchsten Zertifizierungsstatus holten die Bechtle-Unternehmen Coffee, SolidLine und Solidpro aus Deutschland, Planetsoftware aus Österreich sowie die Schweizer Solid Solutions bei der Preisverleihung insgesamt 38 Awards. Dabei gab es erneut zahlreiche persönliche Ehrungen von Mitarbeitern.

Die seit Februar 2019 zu Bechtle gehörende Coffee GmbH konnte sich allein über 12 Awards freuen. Unter anderem für vollständige Zielerreichung, für exzellenten Service und hohe Kundenbindung sowie im Bereich Subskription.

Starkes Ergebnis im deutschsprachigen Raum

Die SolidLine AG wurde erneut als bester Solidworks-Partner in Zentraleuropa ausgezeichnet. Außerdem gelang ihnen als einziger Anbieter in der DACH-Region der Sprung in die Top 10 der weltweiten Partner. Unter den insgesamt zehn Preisen befand sich die Ehrung als stärkster regionaler Partner in den Produktbereichen CAD und Composer sowie weltweit in der Kategorie "Largest Deal".

Die Solidpro GmbH durfte sich über Awards als bester Reseller Zentraleuropas im Bereich "Subscription Services" freuen. Zum bereits siebten Mal wurden die Baden-Württemberger als Mitglied des "Elite 190 Club" geehrt.

Die österreichische Planetsoftware GmbH sicherte sich insgesamt sechs Auszeichnungen, darunter für die vollständige Zielerreichung im Kernbusiness CAD sowie im Education-Bereich. Außerdem erhielt Planetsoftware den Early Engagement Partnership Award 2018 sowie eine Ehrung für die hohe Rate an Lizenzerneuerungen.

Weitere fünf Auszeichnungen gingen an die Solid Solutions AG mit Hauptsitz in Zürich. In vier Kategorien gehören sie zum Kreis der besten Lösungsanbieter im deutschsprachigen Raum.

Herausragendes persönliches Engagement

Für außergewöhnliche Vertriebsleistungen wurden Michael Schäfer von Solidpro, Ralf Wilke, Alexander Budja und Mike Gregor von Solidline, Robert Hundstorfer und Alexander Triendl von Planetsoftware sowie Anna Kelhofer von Solid Solutions geehrt. Daniel Thomas von Coffee konnte dabei gleich fünf persönliche Awards entgegennehmen und wird nun als erfolgreichster Sales Representative für Solidworks-Lösungen in Deutschland und Europa auch unter den Top 10 weltweit geführt.

Mit der höchsten Auszeichnung für technisches Know-how rund um Solidworks, dem Elite Application Engineer Award, wurden zudem Stefan Laustroer von Solidpro und Guido Flege von Coffee geehrt. Die Ehrungen fanden Mitte Februar vor über 6.000 Anwendern, Resellern und Fachjournalisten im Kay Bailey Hutchison Convention Center im Rahmen der Solidworks World statt.

"Die beeindruckende Bilanz bei der Solidworks World ist ein weiterer Beleg dafür, welchen Wertbeitrag unsere CAD-Spezialisten für ihre Kunden aus verschiedensten Industriezweigen erbringen", sagt Michael Guschlbauer, Vorstand IT-Systemhaus & Managed Services, Bechtle AG. "Sie unterstützen sie beim Einsatz von Technologien, die den Unterschied ausmachen, und stehen ihnen langfristig mit hoher Kompetenz zur Seite."