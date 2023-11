Die Citadelle Systems AG hat sich in den letzten viereinhalb Jahren zu einem der Top-Anbieter auf dem IT-Systemhausmarkt entwickelt und wurde als eines der Top 3 Systemhäuser bei den Service Provider Awards 2023 ausgezeichnet. Citadelle Systems bietet Systemhausinhabern passende Nachfolge-Lösungen, hat aber nun rund ihre eigene Nachfolge um Gründer und Vorstandsvorsitzenden Tobias Kaulfuß geregelt, um die Basis für weiteres Wachstum zu schaffen.

Fließende Übergaben

Der bisherige CSO Christopher Decker übernimmt ab dem 1. November 2023 sukzessive die Aufgaben sowie den Vorstandsvorsitz von Tobias Kaulfuß, bevor sich dieser ab Januar 2024 offiziell als Vorstandsmitglied auf den Bereich Investor Relations konzentriert. COO Ivo Kuhnt verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum Ende des Jahres. Seine und die CFO-Aufgaben von Tobias Kaulfuß übernimmt Dr. Kevin von Gamm ab November 2023. Er kam im Oktober von der Carlyle Group und gilt als erfahrener Manager mit internationaler Expertise aus verschiedenen COO/CFO-Rollen der IT-, Consulting- und Bankenbranche sowie in der Eingliederung übernommener Unternehmen.

"Die aktive Gestaltung der rasanten Entwicklung unserer Unternehmensfamilie in den letzten viereinhalb Jahren hat mir viel Freude bereitet", erklärt Tobias Kaulfuß, Gründer und bisheriger CEO der Citadelle Systems AG. "Wir haben einen nationalen Champion im Systemhausmarkt in Deutschland aufgebaut. Nun ist es mein Anliegen die weitere Entwicklung in die operativen Hände von Christopher und Kevin zulegen und gemeinsam mit ihnen die nächste Entwicklungsstufe zu zünden."

"Ich freue mich sehr auf meine künftige Aufgabe und danke Tobias als Gründer und dem Aufsichtsrat für ihr Vertrauen", so der künftige CEO Christopher Decker. "Kevin und ich werden die Citadelle Systems AG noch konsequenter auf Beratungsthemen und Managed Services ausrichten. Künftig werden Systemhaus-Verkäufer eine noch stärkere Plattform vorfinden, die es ihnen ermöglicht, über die Grenzen ihres eigenen Unternehmens hinweg aktiv mitzugestalten. Das differenziert uns von anderen Plattformen im Markt."

