Das 1991 in Troisdorf (zwischen Köln und Bonn gelegen) gegründete Unternehmen hat sich von Beginn an auf Infrastrukturlösungen konzentriert. Die Campus Computersysteme GmbH war einer der zu den ersten Systemhäusern in Deutschland, die sich auf das Thema Virtualisierung spezialisiert haben. In diesem Umfeld vertraut der IT-Dienstleister vor allem auf die Lösungen von VMware und DataCore, Systeme von Microsoft liefert Campus natürlich auch aus. Zu den weiteren Technologiepartner des Systemhauses zählen unter anderem Veeam, NetApp, Quantum, Sophos, Cisco, Dell, Nvidia und Fujitsu.

Mittlerweile beschäftigt Campus 15 Mitarbeiter, ein zweiter Standort in Stuttgart kam hinzu. Unter den Kunden des Systemhauses finden sich auch bekannte Namen wie DB Schenker und Deutschlandradio. Ansonsten versorgt Campus mittelständische Unternehmen in Nordrhein-Westfalen mit standardisierten und gleichzeitig individuellen IT-Infrastrukturlösungen - Server-, Storage-, Netzwerk -und Backup-Systeme eingeschlossen. Als Mitglied der Citadelle-Gruppe will Campus ihre Expertise für virtuelle Infrastrukturen ausbauen und an allen Standorten - derzeit elf an der Zahl - ihr Portfolio an Virtualisierung-Services allen Kunden anbieten.

Nachfolge geregelt, weiteres Wachstum gesichert

Für Uwe Klöckner, den bisherigen Geschäftsführer der Campus Computersysteme, und Brigitte Allis, seine Mitgesellschafterin und im operativen Geschäft für kaufmännische Themen verantwortlich, war es von besonderer Bedeutung, allen Mitarbeitern frühzeitig eine sichere Perspektive für den Fortbestand und die Weiterentwicklung des Unternehmens zu gewährleisten. Auch die langjährigen Campus-Kunden wollte man in guten Händen zu wissen. Hierfür wurde der aktuelle technische Leiter Timo Fischer zum Geschäftsführer der Campus Computersysteme GmbH berufen.

Gleichzeitig suchten die Gesellschafter nach einer Systemhausgruppe, die den Werten und der Philosophie des eigenen Unternehmens entsprach. Die Integration in Citadelle Systems erwies sich für Klöckner und Allis als die bestmögliche Lösung für die nachhaltige Weiterentwicklung des eigenen Unternehmens, und für eine erfolgreiche Nachfolgeregelung.

"Mit diesem Ansatz können wir Verwaltungsthemen in die Gruppe abgeben und den Fokus auf die innovativen Lösungen für unsere Kunden legen. Die Übergabe der operativen Verantwortung in die Hände eines langjährigen Mitarbeiters in Kombination mit der Chance, Teil einer Gruppe zu sein, ist für uns eine absolut perfekte Kombination", so der bisherige Campus-Geschäftsführer Uwe Klöckner.

Christopher Decker, Chief Sales Officer (CSO) bei der Citadelle Cystems AG, erklärt, warum Campus für die Systemhausgruppe eine Bereicherung ist: "Das Thema Virtualisierung und die zugrunde liegenden Techniken und Produkte sind die Basis für viele moderne IT-Applikationen. Mit Campus gewinnen wir ein Unternehmen, das uns bei dieser Basis-Technologie besser macht und die bestehenden Lösungen in unserer Gruppe auf ein neues Level hebt. Gleichzeitig bieten wir Campus deren Kunden die Chance, auf unser gesamtes Gruppenportfolio zuzugreifen."

Mit der Aufnahme von Campus in die Systemhausgruppe ist die Mitarbeiterzahl von Citadelle auf 180 angewachsen. Die elf Niederlassungen gibt es nun in fünf Bundesländern: in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg, Hessen und in Niedersachsen.



Mehr zu Citadelle:

Standort Nr. 10

Standort Nr. 9

Standort Nr. 8

Standort Nr. 7

Vorstand erweitert

Weitere Systemhausgruppen:

Connexta

Synaforce

Skaylink

Teccle

Netgo

Valley IT Group

Plenticon