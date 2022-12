Das 1996 gegründete Systemhaus bietet PCs von Fujitsu und HP, Drucker von Triumph Adler, Backup-Software von Hornetsecurity und TK-Anlagen von 3CX. Ferner offerieren die Schwaben auch noch IT-Security-Lösungen (Antivirus und Firewalls) sowie eine Videoüberwachungsanlage.

Gründer und aktueller Geschäftsführer Gordian Richter möchte langfristig an Bord der Citadelle Systems AG bleiben. Er soll auch tatkräftig dabei helfen, sein Unternehmen nachhaltig in die Gruppe zu integrieren.

Zusammen mit Zusammen mit KWE IT-Experts, dem Citadelle-Mitglied aus dem nahegelegenen Balingen (30 km Entfernung), können die bestehenden und neuen Mittelstandskunden in der Region Südwest gemeinsam betreut werden. "Indem wir unsere Expertise in bestimmten Fachbereichen durch die Zusammenarbeit mit den anderen Citadelle-Standorten ergänzen, profitieren nicht nur unsere Kunden, sondern auch unsere Mitarbeiter", glaubt Richter. Gleichzeitig gibt ihm die Gruppenzugehörigkeit ein Gefühl an Sicherheit sowie das Potenzial für weiteres Wachstum.

Über den Neuzugang freut sich auch Tobias Kaulfuß, Vorstandsvorsitzender der Citadelle Systems AG: "Gerade nun zum Jahresendspurt ist es schön, den zehnten Standort in unsere Unternehmensfamilie aufnehmen zu können." Demnach habe man bereits in den ersten Gesprächen herausgefunden, welche gemeinsame Werte man teile.

» CP-Newsletter Mit unseren kostenlosen CP-Newslettern bleiben Sie stets top informiert

und erhalten Zugriff auf alle Insider-Artikel! Hier anmelden!

"So wurde wieder einmal deutlich, wie die Strukturen und Kräfte innerhalb unserer Familie Raum für Wachstum geben, der im Alleingang so hätte stattfinden können. Denn in Zeiten mangelnder Fachkräfte, werden es Leuchtturmunternehmen sein, die Expertise anziehen und Zukunftskräfte gebündelt antreiben werden. Fast 180 Mitarbeiter tragen inzwischen zu diesem Erfolg bei - das erfüllt uns mit Stolz", so der Citadelle-Chef weiter. Immerhin gelang es ihm so, 15 weitere Fachkräfte für seine Gruppe zu akquirieren.

Aktuell ist Citadelle vor allem im Westen Deutschlands vertreten, in Baden-Württemberg, NRW, Rheinland-Pfalz und in Niedersachsen. Man darf gespannt sein, ob die nächsten Mitglieder aus dem Osten, aus Bayern, Sachsen oder Berlin kommen werden.



Mehr zum M&A-Markt im Systemhaus-Umfeld:

Citadelle mit Standort Nummer 8

Die Nummer 13 bei Teccle

IT-Systemhaus Ruhrgebiet

Public Cloud Group

Netgo

Bissinger

Waterland

Plenticon

Skaylink

MCL-Vintin

Fernao