Mitte November 2022 übernahm die Public Cloud Group den SAP-Partner LNW-Soft (ChannelPartner berichtete) und in derselben Woche hat auch das IT-Systemhaus Ruhrgebiet wieder zugeschlagen. Übernommen wurde die 4Brain GmbH aus Oberhausen.

Das 2003 gegründete Unternehmen hat sich auf Ingenieurbüros spezialisiert und verfügt über Erfahrung im Bereich Telefonie. Darüber offeriert bietet 4Brain auch klassische Managed Services, und mit der Cloud ist der Microsoft-Partner ebenfalls bestens vertraut.

Für das IT-Systemhaus Ruhrgebiet ist das bereits die dritte Akquisition - nach der auf Online-Backup und IT-Security spezialisiertem Backupheld GmbH und der auf Cloud-Telefonie fokussierten Mikatel GmbH. Mit der 4Brain GmbH kommen nun auch Lieferanten wie VMware, Epson, AVM, Dell und andere hinzu.

Damit ist die IT-Systemhaus Ruhrgebiet-Gruppe breiter als bisher aufgestellt und an vier Standorten in NRW vertreten: in Dortmund, Essen, Oberhausen Witten. "Gerade im dicht besiedelten Ruhrgebiet halten wir eine starke regionale Präsenz für essenziell, da viele mittelständische Unternehmen eine lokale Präsenz vor Ort für elementar halten", darin sind sich Nils Kathagen von der IT-Systemhaus Ruhrgebiet Gruppe und Markus Hannemann von der 4Brain GmbH einig.

4Brain-Gründer Markus Hannemann wird Kathagen zwar noch weiter unterstützen, als Gesellschafter und Geschäftsführer beider Unternehmen fungiert Kathagen aber allein. Er glaubt, mit den 4Brain-Mitarbeitern Kunden beider Firmen besser betreuen zu können: "Unser Technik-Team und unser Know-how wächst". In Zeiten des grassierenden Fachkräftemangels sicherlich eine adäquate Methode, um qualifizierte Mitarbeiter an sich zu binden.



