Durch die Sperrung der Autobahn-Talbrücke Rahmede ist der Standort Lüdenscheid vom Ruhrgebiet aus nur schlecht erreichbar. Das Systemhaus IT Südwestfalen, ein Mitglied der Citadelle Systems AG, reagierte darauf mit der Eröffnung einer weiteren Niederlassung auf der anderen Seite der gesperrten Autobahnbrücke - in Iserlohn.

Für Danny Fischer, den kaufmännische Geschäftsführer bei IT Südwestfalen, ist diese Maßnahme notwendig geworden, um der eigenen Unternehmensphilosophie "IT - digital - lokal" gerecht zu werden. Seiner Meinung nach ist erst mit dem zweiten Standort die erwünschte Kundennähe gewährleistet.

Damit ist die Citadelle Systems AG nun an neun Standorten im Westen Deutschland vertreten - von Balingen im Süden Baden-Württembergs bis Nordhorn an der niederländischen Grenze. Aktuell beschäftigt die Systemhausgruppe rund 160 Mitarbeiter. Zu ihrem Dienstleistungsportfolio zählen Managed Services, IT-Projekte zur Stärkung der IT-Sicherheit sowie zur besseren Verankerung der IT-Infrastruktur der Kunden in der Cloud - inklusive der Telefonie.

Dabei arbeitet Citadelle mit IBM, Lancom, Microsoft und der Deutschen Telekom zusammen